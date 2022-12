Free2move – najem vozil za posameznike ali podjetja

Svet nove mobilnosti je tu. Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move omogočata tako posameznikom kot podjetjem, da v nekaj enostavnih korakih najamejo vozilo, ki ga potrebujejo.

Free2move je center mobilnosti, ki svojo ponudbo prilagaja na vse vrste potreb po mobilnosti z različnimi oblikami najema in s prilagojenimi ponudbami po željah posameznika ali podjetja. V Sloveniji je trenutno za posameznike na voljo kratkoročni najem za en dan do največ enega meseca. V bodoče pa se bo Free2move razširil še na druge storitve in tako omogočal tudi, da se na enem mestu dostopa do storitev souporabe vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo in rezervacij parkirnih mest. Za podjetja nova mobilnost pomeni nove možnosti. Free2move podjetjem ponuja storitve kot so upravljanje in souporaba voznega parka, digitalno souporabo vozil za zaposlene, kratkoročne in dolgoročne najeme, najeme na zahtevo, svetovanje na področju e-mobilnosti in upravljanje električnih polnilnih postaj.

Že danes pa je za podjetja na voljo, da s pomočjo Free2move strokovnjakov za mobilnost oblikujejo enote rešitve za vse potrebe mobilnosti svojih zaposlenih v podjetju. Raznolika ponudba podjetjem omogoča, da izpolnjuje vse njihove zahteve hkrati pa v ospredje postavlja prilagodljivost, varčnost in zavezanost k okoljski odgovornosti. Free2move omogoča tako posameznikom kot podjetjem enostaven dostop do vozila, saj so prek mobilne aplikacije ali spletne platforme storitve na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in so 100-odstotno digitalne. Kako najhitreje in najlažje do avtomobila? Free2move vam to omogoča v nekaj enostavnih korakih. Obiščite spletno strani www.free2move.si ali prenesite mobilni aplikacijo v trgovini Google play ali Apple store . Za posameznike pa je Free2move lahko prava zabava. Ni nujno, da si lastijo avtomobil, da ga lahko uporabljajo. Danes si izberejo majhnega za po mestu, jutri limuzino, pojutrišnjem pa terenca. Vse je odvisno od tega, za kakšen namen ga potrebujejo. Pestra ponudba vozil Free2move izpolnjuje vsa pričakovanja in vsakemu omogoča, da najde tisto vozilo, ki ga potrebuje za izlet s prijatelji, vikend na morju ali v hribih in so ob tem popolnoma brez skrbi, obveznosti in stroškov, ki jih prinaša lastništvo avtomobila.

Najboljše pa je, da lahko avto kar trije vozniki vozijo brez kakršnegakoli doplačila! S Free2move vožnja postane zabavna in enostavna – najamete avto, ko ga potrebujete, nato ga vrnete in vzamete drugega. Tako posamezniki kot podjetja si želijo več brezskrbnosti, enostavne in hitre rešitve. Free2move je nabor storitev, ki poenostavlja mobilnost v najširšem pomenu besede.

Trenutno je v voznem parku Free2move na voljo 120 vozil na 14 agentskih mestih po Sloveniji. Do konca leta 2023 bo v voznem parku na voljo več kot 500 vozil na 50 agentskih mestih. Free2move v Sloveniji deluje pod okriljem skupine Emil Frey, ki trenutno omogoča dostop do avtomobilskih znamk Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot in Smart. Danes je Free2move prisoten že v 170 državah in ima več kot 1,2 milijona aktivnih uporabnikov, 400.000 vozil za najem, 500.000 parkirnih mest, 195.000 polnilnih mest in 600.000 poslovnih pogodb.

