Free2move – najlažja pot do avtomobila

Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move vam omogočata, da v nekaj enostavnih korakih najamete vozilo, ki ga potrebujete.

Free2move bo v bodoče omogočal tudi, da na enem mestu dostopate do storitev souporabe vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo, rezervacij parkirnih mest, upravljanje električnih polnilnih postaj, upravljanje in souporabo voznega parka za poslovne namene ter svetovanje na področju e-mobilnosti.

icon-expand

V Sloveniji je trenutno na voljo kratkoročni najem za en dan do največ enega meseca. V bodoče pa se bo Free2move razširil še na druge storitve in tako omogočal edinstven sistem novodobne mobilnosti. Free2move omogoča enostaven dostop do vozila, saj so prek mobilne aplikacije ali spletne platforme storitve na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in so 100-odstotno digitalne. Kako najhitreje in najlažje do avtomobila? Free2move vam to omogoča v nekaj enostavnih korakih. Obiščite spletno strani www.free2move.si ali prenesite mobilni aplikacijo v trgovini Google play ali Apple store . Prvi korak je registracija in kreiranje uporabniškega računa, nato izberete lokacijo, kjer želite prevzeti vaše vozilo, označite še čas prevzema in vračilo vozila in iskanje med pestro izbiro avtomobilov se začne. Ponudba vozil Free2move je raznolika in vsakemu omogoča, da najde tisto vozilo, ki ga potrebuje bodisi za vikend izlet s prijatelji, velik avto za smučanje z družino, mali avto za po mestu, terenca za v hribe bodisi limuzino za službeno pot. Za uspešno dokončan najem vašega vozila pa bo poskrbel agent Free2move, pri katerem boste prevzeli in vrnili vozilo. Najboljše pa je, da lahko vozilo vrnete tudi pri drugem agentu Free2move.

icon-expand

Trenutno je v voznem parku Free2move na voljo 120 vozil na 14 agentskih mestih po Sloveniji. Do konca leta 2023 bo v voznem parku na voljo več kot 500 vozil na 50 agentskih mestih. Mobilna aplikacija Free2move pa omogoča še dodatno prednost, saj s pomočjo vklopljene lokacije omogoča funkcijo iskanja vozil, ki so v vaši bližini in na voljo v izbranem terminu. Pri vseh vozilih pa si lahko izberete tudi dodatno opremo kot so otroški stolček, zimske verige, vlečno kljuko in drugo opremo, ki jo potrebujete.

icon-expand

Avto lahko tudi zavarujete tako v primeru mladega voznika kot tudi v primeru poškodb vozila. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi. Avto, ki ste ga najeli pa lahko kar trije vozniki vozite brez kakršnegakoli doplačila. S Free2move vožnja postane zabavna in enostavna – najamete avto, ko ga potrebujete, nato ga vrnete in ga ponovno najamete za svoje vsakodnevne aktivnosti, izlete, dopuste in drugo.

icon-expand