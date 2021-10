Frida: prvi humanoidni robot za podporo pri bolnišnični oskrbi

Ime ji je Frida in pomagala bo bolnikom in zdravstvenemu osebju v bolnišnici, a ni ne zdravnica ne medicinska sestra, pravzaprav niti človek ni. Gre za prvega humanoidnega robota za podporo pri bolnišnični oskrbi, ki so ga predstavili na deseti strateški konferenci Vrednost inovacij. S Frido delajo na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in Univerzitetnim kliničnim centrom v Mariboru. Kaj vse Frida že zna in kako bo lahko pomagala bolnikom?