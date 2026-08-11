Fridl Jarc: S kohezijskimi sredstvi se ne da pokriti primanjkljaja

Kot je na današnji novinarski konferenci še napovedala ministrica Ignacija Fridl Jarc, bodo z dodatnimi sredstvi in prerazporeditvami predvidoma lahko izvedli tudi tiste razpise, ki so že v fazi oddanih sklepov o izbiri.

Spomnila je, da so po pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva za kulturo ugotovili primanjkljaj v višini 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Poudarila je, da so nemudoma pristopili k reševanju problematike in v pogajanjih z ministrstvom za finance uspeli pripraviti taka izhodišča rebalansa proračuna za leto 2026, da so jim zagotovili 2,2 milijona dodatnih integralih sredstev v proračunu ministrstva za kulturo.

V izhodiščih za rebalans državnega proračuna, ki jih je potrdila vlada, je sicer za ministrstvo za kulturo predvidenih 13,6 milijona evrov dodatnih sredstev. A, kot je pojasnila ministrica, so ostalo kohezijska sredstva in z njimi ne morejo pokrivati omenjenega primanjkljaja. Poleg tega je bilo treba ta primanjkljaj nemudoma pokriti, saj niso imeli sredstev za plačilo socialnih prispevkov samozaposlenim. Zato v tistem trenutku ni bilo druge rešitve, kot da so razpise, kjer odločbe in pogodbe niso bile izdane, zaustavili.

Na vprašanje STA, kako bo z razpisom za dodelitev delovnih štipendij, ki ga je ministrstvo prav tako zaustavilo, pa je ministrica pojasnila, da bodo z dodatnimi integralnimi sredstvi pokrivali izključno primanjkljaj na postavki za samozaposlene v kulturi, kjer je ta znašal 3,9 milijona evrov. Pojasnila je, da so morali za tekoče izpolnjevanje svojih obveznosti na to postavko sredstva preusmeriti, še preden so bila v izhodiščih rebalansa zagotovljena dodatna. Zato je bila edina rešitev zaustavitev razpisov, kjer odločbe in pogodbe niso bile izdane, in med njimi so tudi delovne štipendije, je menila ministrica.