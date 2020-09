Fronta nas bo prešla v noči na soboto, meja sneženja do 1500 metrov

Zajelo nas je pravo jesensko deževje, ki se bo nadaljevalo vse do sobotnega jutra. V večernih urah nas bo dosegel hladnejši zrak in meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, v soboto dopoldne bodo padavine večinoma ponehale. Vmes bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, ki lahko povzročijo nekaj težav.

Že od začetka tedna smo pod vplivom toplih in vlažnih jugozahodnih vetrov. Ob takšnih vremenskih razmerah je na zahodu Slovenije običajno oblačno s pogostimi padavinami, medtem ko je na vzhodu sončno in suho ter razmeroma toplo. Zakaj nas obilne padavine pogosto dosežejo prav jeseni? Seveda ni prav nobeno naključje, da nas več dni trajajoče deževje doseže prav v jesenskem času. Glavna razloga za to sta dva, toplo morje in hladen zrak s severa. Danes v višinah nad nami piha močan južni veter, ki s toplega Sredozemskega in Jadranskega morja k nam prinaša ogromno količino vlage. Toplejši kot je zrak, večja je količina vlage, ki jo lahko zadrži v sebi. Zaradi tega so padavine obilnejše, ko se vsa ta vlaga začne izločati iz zraka.

icon-expand Topel in vlažen zrak z juga na območju Alp trči v hladen zrak s severa. FOTO: POP TV

Ker smo zakorakali že globoko v meteorološko jesen, so se polarna območja že precej ohladila. Od severa se je Alpam približalo jezero hladnega zraka, tukaj pa je trčilo v topel in vlažen zrak z juga. Ob ohlajanju se iz zraka začne izločati vlaga in kmalu nastanejo padavine. Ob stalnem dotoku vlage z juga te lahko trajajo dlje časa. Za še obilnejše padavine poskrbi relief, ki je še posebej razgiban v zahodni polovici Slovenije. Ko zrak pride do gorske pregrade, se je tukaj prisiljen dvigniti. Na ta način se še dodatno ohladi in iz njega se izloči še več vode, kar pomeni, da so padavine še obilnejše.



icon-expand Zrak se je ob gorskih pregradah prisiljen dvigniti, zato so padavine še obilnejše. FOTO: POP TV

Območje južnih Julijcev med najbolj namočenimi v Evropi Največja količina padavin pri nas pade ob južnih pregradah Julijskih Alp, ki je eno najbolj namočenih območij v Evropi. Po podatkih Agencije za okolje v Bovcu letno pade kar 2600 litrov dežja na kvadratni meter, še nekaj sto litrov več padavin dobi območje okoli Vogla, po ocenah prek 3000 litrov na kvadratni meter. Najbolj namočen mesec je v povprečju november, sledita mu oktober in september, torej prav obdobje meteorološke jeseni. In če v Bovcu novembra pade v povprečju okoli 330 litrov dežja na kvadratni meter, so novembra leta 2000 izmerili izjemnih 1500 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več, kot jih povprečno v celotnem letu pade v večjem delu Slovenije.

icon-expand Območje južnih Julijcev je eno najbolj namočenih v Evropi, višek padavin je jeseni. FOTO: POP TV