Fronta prinaša dobrodošlo osvežitev, a tudi možnost neurij

Območje visokega zračnega tlaka, ki nas je v preteklih dneh zalagalo s sončnim in vročim vremenom, je oslabelo, nadomestilo pa ga je območje nižjega zračnega tlaka z bistveno bolj nestabilno zračno maso, za katero so predvsem v dnevnem času značilne številne plohe in nevihte. Te so nastajale tudi včeraj, nekatere med njimi pa so prerasle v močnejše z nalivi, sunki vetra in točo.

Po prehodni umiritvi razmer se bo vremensko dogajanje pri nas in v naši soseščini v prihodnjih 36 urah spet stopnjevalo, za kar bo poskrbela obsežna vremenska fronta, ki je že dosegla zahodne Alpe. Ob pomiku višinskega vrtinca hladnega zraka nad severno Sredozemlje bo nastal nov ciklon, ki bo vplival tudi na vreme pri nas. Zahodno Evropo, ki je bila v preteklih dneh v primežu izrazitega vročinskega vala s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, je že dosegla izrazita ohladitev, pri nas pa lahko osvežitev pričakujemo v nedeljo čez dan.

Kaj lahko pričakujemo danes?

Danes dopoldne bo prevladovalo sončno vreme, bolj oblačno bo le v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije, kjer se lahko tu in tam že pojavijo manjše krajevne plohe ali nevihte. Več vremenskega dogajanja lahko pričakujemo popoldne, ko se bodo nevihte nad zahodno Slovenijo začele povezovati v večje sisteme, ki se bodo nato ob vse močnejšem jugozahodnem vetru širili tudi nad osrednjo in severno Slovenijo. Nevihte bodo spremljali lokalno močnejši nalivi, sunki vetra in toča, ki bo na nekaterih območjih lahko tudi debelejša. Največ možnosti za močnejše pojave bo na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju ter tudi na Gorenjskem in Notranjskem, drugod bo možnost zanje precej manjša.

Sicer pa je pred nami še en vroč in soparen dan, ki ga bo zaznamoval tudi jugozahodni veter. Najbolj vroče bo na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija, v večjem delu Slovenije bodo temperature od 31 do 33 stopinj Celzija. Za spoznanje manj vroče bo v alpskih dolinah, kjer bodo termometri pokazali okoli 29 stopinj Celzija.

V zgodnjih večernih urah bo nevihtna aktivnost v večjem delu države zamrla, se bo pa najbolj burno dogajanje predvidoma preselilo nad morje, kjer bi lahko prišlo do nastanka močnejše nevihtne linije, ki bi nato z nalivi in močnimi sunki nevihtnega piša dosegla zahodno Slovenijo ter se v prvi polovici noči na jutri pomikala v notranjost države, kjer pa bi oslabela.

Kaj nas čaka jutri?

Nedelja bo vremensko zelo nestabilna, saj bomo prišli pod vpliv ciklona s hladno fronto. Že zgodaj zjutraj bodo nad toplim Jadranskim morjem nastajale nevihte, ki se bodo nato skozi ves dan v obliki pasov ali nevihtnih linij pomikale nad Slovenijo, vmes pa bodo tudi krajša obdobja brez padavin. Ob nevihtah lahko pričakujemo močnejše nalive in sunke vetra, medtem ko je pojav toče manj verjeten. Zaradi predvidenih obilnejših nalivov Agencija RS za okolje že opozarja pred morebitnimi težavami z meteornimi vodami in hudourniškimi vodotoki, ki se lahko pojavijo po vsej državi.

Burno vremensko dogajanje bo s seboj prineslo tudi občutno nižje temperature. V večjem delu države bodo jutrišnje najvišje dnevne temperature le malo nad 20 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem in na severovzhodu, kjer se bo ogrelo do okoli 25 stopinj Celzija.