Fronta prinaša občutno ohladitev in začetek kurilne sezone, višje lege bo pobelil sneg

Padavine se bodo okrepile, nastajale bodo tudi nevihte z nalivi

Manjše krajevne padavine, ki se bodo danes čez dan pojavljale predvsem v hribih zahodne in osrednje Slovenije, se bodo ponoči krepile in se jutri razširile nad večji del države. Ker bo ozračje nestabilno, bodo nastajale tudi nevihte z nalivi. Večji del dneva bo še razmeroma toplo z najvišjimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija, zvečer pa bo začel dotekati občutno hladnejši zrak in meja sneženja se bo v noči na soboto spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov, na območju Julijskih Alp in Karavank pa bo lahko v času najmočnejših padavin snežilo še nekaj sto metrov nižje. Po naših najvišjih vrhovih lahko do sobote zjutraj zapade od 20 do 40 centimetrov snega. Še precej več snega bo drugod v Alpah, lokalno lahko celo več kot meter.

Ob prehodu hladne fronte bo na Primorskem zapihala burja z najmočnejšimi sunki, ki bodo proti sobotnemu jutru na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost sto kilometrov na uro.