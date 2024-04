Fronta prinesla občutno ohladitev, na Kredarici 40 cm novega snega

Izrazita hladna fronta je v torek najprej zajela severovzhod države, kjer je že dopoldne začelo deževati, ponekod je padala sodra. Padavine so se nato čez dan razširile nad vso državo, meja sneženja se je začela naglo spuščati in se je ob izraziti ohladitvi spustila tudi pod 500 metrov nadmorske višine. Sneg je tako padal na višjih in nižjih predelih Gorenjske, Štajerske in Koroške, med drugim je snežilo tudi v Ljubljani in na Notranjskem.

Center za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje je zabeležil 44 dogodkov. Aktiviranih je bilo 39 gasilskih enot, ki so s cestišč odstranile 51 podrtih dreves, zaradi zalitja in poplav meteornih voda so iz objektov prečrpavali vodo in s streh treh objektov odstranili visečo pločevino. Odstranjevali so tudi sneg z rastlinjakov in drugih objektov, je zapisano v današnjem poročilu centra za obveščanje.