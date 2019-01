Frutek predstavlja novo linijo BIO zelenjavnih kašic

Na voljo sta dva okusa novih BIO kašic Frutek iz preverjenih sestavin ekološke pridelave. Malčki bodo tako prve zelenjavne okuse spoznavali z dvema kašicama: BIO zelenjavno kašico iz korenja, krompirja in graha ter BIO zelenjavno kašico iz krompirja in brokolija. Tradicija, kakovost in zavedanje, da malčki potrebujejo le najboljše, so glavna vodila blagovne znamke Frutek. Zato je proizvodnja kašic skladno s predpisi za ekološko pridelavo in predelavo živil še dodatno strogo nadzorovana od začetne surovine do predelave, proizvodnje in skladiščenja končnega izdelka. Rezultat je pridobitev BIO certifikata za obe novi kašici.