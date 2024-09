Fuge – funkcionalne in lepe

Talne obloge iz keramičnih ploščic so robustna, neobčutljiva obloga, ki je enostavna za čiščenje. V različnih izvedbah so pogosta izbira za obloge v kuhinjah, kopalnicah, hodnikih, kleteh in shrambah. Za trajnost tovrstne obloge je treba že pri načrtovanju spoštovati osnovne dejavnike, ki pogojujejo tudi izbor fugirne mase in trajno elastičnih izdelkov za zapolnjevanje dilatacijskih reg.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBOR IN IZVEDBO FUGIRANJA

Osnovni dejavniki, ki jih moramo poznati pred začetkom fugiranja in izvedbe dilatacijskih reg v oblogah iz keramičnih ploščic in kamna, so:

- vrsta podlage,

- vrsta in format obloge,

- arhitektura prostora,

- namembnost prostora ob pričakovanih/znanih obremenitvah,

- čas od izvedbe do uporabne obremenitve ter

- podnebne razmere v času izvedbe del.

Na osnovi poznavanja in spoštovanja teh dejavnikov lahko pravilno dimenzioniramo fuge in določimo velikost dilatacijskih polj. Ustrezen izbor vrste fugirne mase in izdelka za zapolnitev dilatacij bo zagotovil kakovost in trajnost izvedenih del.

VRSTA IN DOZORELOST PODLAGE

Zelo pomembna je pravilna izbira zaključne obloge glede na karakteristike podlage, saj se prikrite in vidne napake iz podlage praviloma s časom prenesejo tudi na zaključno oblogo iz keramičnih ploščic in kamna ter posledično tudi na fuge in dilatacijske rege. Problematični so slabo izvedeni detajli na mestih instalacijskih vodov, stikov med stenami in tlemi, zmanjšane debeline nosilnih slojev kot osnove za zaključne obloge in fuge ter previsoka vlažnost podlage.

Pri podlagah na osnovi cementnih veziv, ki jih prehitro prekrijemo z oblogo iz keramičnih ploščic in kamna, prihaja do napetosti med podlago in oblogo, ker se v cementni podlagi še ni zaključil proces krčenja. Ob prisotnosti preostale vlage v podlagi ali kapilarne vlage spremlja ta pojav še kemijska reakcija navadnega portlandskega cementnega veziva v lepilni malti in fugirni masi, ki povzroči pojav lis v fugirni masi in tudi izcvetanje soli na površini fug. Opisane težave so izrazitejše na zunanjih površinah, ki so izpostavljene padavinam. V takih površinah v suhih vremenskih obdobjih po padavinah nastanejo pogoji za pojav izcvetanja.

Del rešitve tega problema je Mapei fugirna masa ULTRACOLOR PLUS, ki ne vsebuje portlandskega cementa in zato ne povzroča izcvetanja. Da bo izcvetanje preprečeno, je treba, to velja predvsem za zunanje površine, izvesti tesnilni sistem pod zaključno oblogo in uporabiti lepila, ki niso na osnovi cementa portland.