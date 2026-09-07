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Slovenija

Ovadba zoper izraelskega ministra, Janša: Edini v regiji smo brez ambasade

Ljubljana, 07. 09. 2026 20.31 pred 34 minutami 3 min branja 25

Avtor:
STA N.L.
Izraelski zunanji minister Gideon Sar

Fundacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, Golobovo vlado pa obtožil antisemitske politike.

"To, da je svetovno znana organizacija Fundacija Hind Rajab danes na slovensko policijo in državno tožilstvo Slovenije vložila kazensko ovadbo z obsežnim dokaznim gradivom zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, je vsaj majhna uteha, da obstaja možnost, da bodo človekove pravice, vladavina prava in iskanje pravičnosti postavljene pred preračunljive politične interese," so v sporočilu za javnost zapisale nevladne organizacije Gibanje za pravice Palestincev, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže.

Ob tem so opozorile, da bo "gostovanje zunanjega ministra države, ki izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje, v Sloveniji zapisano kot temen trenutek slovenske zgodovine".

Fundacija Hind Rajab, poimenovana po ubiti palestinski deklici, je osredotočena na pravni pregon storilcev in na iskanje pravice za žrtve hudodelstev in zločinov proti človečnosti ter genocida, ki jih izvaja izraelska država nad palestinskim prebivalstvom, so še zapisali v omenjenih organizacijah.

Izraelski zunanji minister Sar z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo.
Izraelski zunanji minister Sar z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo.
FOTO: AP

"Izrael je v Gazi v samo treh letih pobil preko 73.000 in ranil preko 173.000 ljudi, od tega na desettisoče otrok, ob tem pa uničil skoraj celotno za življenje potrebno infrastrukturo. Zato je nedopustno, da vlada v Slovenijo vabi politike, ki jih bremeni vpletenost v tovrstne vojne zločine, mučenja in dejanja genocida v Gazi," je izjavila Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev.

V PIC pa so dejali, da podpirajo kazensko ovadbo, ki jo je Fundacija Hind Rajab podala proti Saru, in pozivajo pristojne organe, da nemudoma ukrepajo, saj je Slovenija po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti.

Urša Regvar iz PIC je ob tem opozorila, da kazenski pregon visokih funkcionarjev Izraela ni politično vprašanje, odvisno od trenutne sestave slovenske vlade in njene politike sodelovanja z izraelsko vlado, ampak je "obveznost Republike Slovenije, ki zavezuje vsakokratno oblast".

Ker je Slovenija pogodbenica Rimskega statuta, imajo njeni organi pregona v skladu s slovenskim in z mednarodnim pravom dolžnost preiskovati in preganjati vojna hudodelstva, genocid, hudodelstva zoper človečnost in druge mednarodne zločine, so poudarili v Gibanju za pravice Palestincev.

Od slovenskih organov pričakujejo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno, in da bodo navedbe v dokumentaciji, ki jo je pripravila Fundacija Hind Rajab, vzeli resno in v primeru ugotovljenih razlogov za sum ustrezno ukrepali v zasledovanju dosege pravičnosti za vse žrtve mednarodnih hudodelstev.

Sar v sredo na uradnem obisku

Izraelski zunanji minister Sar v sredo z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja med državama pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku so zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci napovedani protesti.

Janša: Gospodarska škoda zaradi antisemitske politike Golobove koalicije

Medtem se je predsednik vlade Janez Janša na omrežju X odzval na odprtje rezidenčne ambasade Izraela. "Slovenija je edina država v regiji, ki nima še rezidenčne ambasade Izraela. Imajo jo tudi vse sosednje države: Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma," je zapisal in ob tem dodal, da je zaradi antisemitske politike Golobove koalicije nastala ogromna gospodarska škoda.

Razlagalnik

Rezidenčno veleposlaništvo je diplomatsko predstavništvo države, v katerem veleposlanik in njegovo osebje dejansko prebivajo in opravljajo svoje delo v državi gostiteljici. To se razlikuje od nerezidenčnega veleposlaništva, kjer je veleposlanik akreditiran za več držav hkrati, vendar ima sedež v eni izmed njih, medtem ko za druge države skrbi na daljavo. Odprtje rezidenčnega veleposlaništva običajno simbolizira poglobitev političnih, gospodarskih in kulturnih vezi med državama ter omogoča neposrednejšo komunikacijo in hitrejše reševanje diplomatskih vprašanj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Gideon Sarr Fundacija Hind Rajab kazenska ovadba izraelsko veleposlaništvo

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KOMENTARJI25

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Mandrake
07. 09. 2026 21.12
jest mislim da nižje ne gre več, da je to res dno od dna
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0 0
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2026 21.12
Hm, zaradi Janševe sabotaže skupne izjave EU o ilegalnih naselbinah Izraela na Zahodnem bregu, Evropska komisija Sloveniji ni odobrila znižanja trošarin na dizel in kurilno olje , in zaradi Janševega soliranja Slovenci plačujemo dražje energente… to je neposredna krivda Janše in posledica prijateljstva z Izraelom
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
07. 09. 2026 21.11
bivši komunist lažnivi janša upa da se bo izvlekel s pomocjo mosada iz močvirja/ kot to imenuje njegov idol trump/ in igra služabnika izraelskih interesov...in hvalospev izraelski desni zločinski kliki netanyahuja...močvirja desnih rabot pa so globoka in smrdeča...delček oriše članek z naslovom...Država rešuje bioplinarne v lasti Madžarov, ki so Matozu plačali milijone Kako bo država pred stečajem reševala nasedle bioplinarne v Pomurju, ki so jih Madžari pred leti kupili od sedanjega notranjega ministra Francija Matoza in nekdanje slabe banke?
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0 0
KlapaMaslina
07. 09. 2026 21.11
Janez v Elementu lepo pelje vlado. Z žegnom in Šalomom od tele aviveka. In leva opcija je povsem zgrožena, to so te komedije...pa še sploh nič slabega ni naredil za SLO
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0 0
hobotnica1
07. 09. 2026 21.11
Ta vlada se ukvarja z vsem kar ni potrebno, naj dela za ljudi.
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0 0
Mandrake
07. 09. 2026 21.08
Juda Iškarijot ............za 30 srebernikov ?!?
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+2
3 1
Petur
07. 09. 2026 21.08
huda sramota bo tudi,če mu dovolijo pristanek oz ga ne pridružijo...
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+3
3 0
jank
07. 09. 2026 21.06
Kaj bo ta ambasada, ki bo celo kar zraven Ministrstva za obrambo? To bo legalno domovanje agentov Mosada, ki bodo kar s pisarn nadzorovali tako pomembno ministerstvo. Noro, zares noro. Ne, to je izdajalsko!
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+7
9 2
Hind Rami Iyad Rajab
07. 09. 2026 21.05
ob koliko sto miljonov evropskih sredstev bo Slovenija zaradi bivšega komunista lažnivega janše in njegove podpore netanyahuja in desne zločinska klike izraela janša še ni pojasnil....
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+2
5 3
Eagle76
07. 09. 2026 21.03
Seveda, Hamas pa je prišel rožice sadit na glasbeni festival...
Odgovori
+5
6 1
Brus1234
07. 09. 2026 21.00
Če ne bomo mi Janši zvezali rok, mu jih bodo pa tujci. Saj niso vsi slepi.
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+2
8 6
B1964
07. 09. 2026 20.56
JANSHA si ga naj domov pelje,naj da kip njegov na dvorišču postavit,samo prosim ne v mojem imenu Izraela podpirati,jaz jim nisem nič dolžan.
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+10
17 7
jank
07. 09. 2026 20.54
Netanjahov vazal naj se vzdrži lažnih napadov tistih, ki genocidnega režima ne podpirajo. Naj ne prodaja naše države za osebna povračila oz. dolgove Netanjahovemu režimu.
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+12
18 6
simc167
07. 09. 2026 20.52
Kdo pa rabi ambasado polno vojnih zločincev in agentov mosada? In to v neposrednji bližini obrambnega ministerstva? OGABNO IZDAJALCI SEKTAŠKI
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+15
21 6
mbtukaj
07. 09. 2026 20.52
Janša je zapisan v Slovensko zgodovino kot najbolj pokvarjen politik.
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+12
21 9
Petur
07. 09. 2026 20.52
letalo se onemogoči,vavstriji ga pa prikle ne jo..ker se Urške ne bojijo...
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+3
5 2
Hind Rami Iyad Rajab
07. 09. 2026 20.52
janša je s to svojo kvazi koalicijo največja sramota od osamosvojitve Slovenije in izredno družbeno škodljiv..celo Sveti sedež v Vatikanu je obsodil desničarske zločine desnih netanyahujevih...janša pa podpira te netanyahujevce in poleg ob vsaki priliki kruli o krščanskih vrednotah in omenja Boga ...
Odgovori
+10
17 7
ernestocg
07. 09. 2026 20.47
Samo nerazgledani ljudje lahko komentirajo negativno zunanjo politiko trenutne vlade,ve se kdo vlada razvitem svetu in to gotovo ni Rusija.
Odgovori
-15
8 23
simc167
07. 09. 2026 20.53
Ti si kao razgledan sektaš?? 😂😂🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+13
17 4
ReAnDa
07. 09. 2026 20.57
Torej priznaš, da je negativna zunanja politika. In zakaj sploh že komentiraš?
Odgovori
+5
7 2
Hind Rami Iyad Rajab
07. 09. 2026 21.01
samo kletni genij tovarne zla in laži s trstenjakove lahko spesni tako vrhunsko butast komentar...
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+1
4 3
Aven
07. 09. 2026 20.46
Po pravilih ga mora slovenska policija pridržati. Če seveda igramo resnično prav.
Odgovori
+18
25 7
manga
07. 09. 2026 20.41
Komunisti,vrnite se,oproščeno vam je.
Odgovori
+1
7 6
jank
07. 09. 2026 20.57
A ti bi imel Janšo in njegove komije doma? Drugje jih ni. Pokliči na Trstenjakovo.
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+0
3 3
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