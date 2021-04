Prvi otroci iz socialno ogroženih družin že pod okriljem Dončićeve fundacije

V času, ko zaradi pandemije vlada tudi negotovost, apatija in je vse več socialnih stisk, je toliko bolj pomembno, da se otroci ukvarjajo s športom, da trenirajo, se družijo in razvijajo svoje potenciale. Tega se zavedajo tudi v Fundaciji Uresničimo sanje, kjer so zapisali: "Zaskrbljujoči so podatki o pandemski utrujenosti, ki se še kako odraža tudi pri otrocih in mladostnikih. Zdravila za to ni. Cepiva še manj. A dejstvo je, da šport pomaga pri premagovanju osebnih stisk, socialne izključenosti in blagodejno vpliva na zdravje in splošno dobro počutje starih in mladih."

Vendar pa se zaradi krize, ki jo je pandemija še dodatno poglobila, številne družine sprašujejo, kaj se bo zgodilo z njihovimi delovnimi mesti in kako dolgo bodo še lahko plačevali položnice. Če je bilo takšnih družin že pred epidemijo veliko, jih je danes še občutno več. Pri varčevanju pa pogosto "kratko potegnejo" prav šolarji, pravijo v fundaciji.

"Starši komaj zmorejo, ali pa sploh ne zmorejo plačevati obšolskih dejavnosti, vadnin, športne opreme ... In zdi se, da smo zašli v začaran krog. Ker je v tem času delno (ali pa povsem) zastal tudi šport, se tudi klubi za preživetje borijo iz dneva v dan. Če ni tekmovanj, ni gledalcev in ni sponzorjev, če ni sponzorjev, ni denarja. Tudi denarja, ki so ga klubi pogosto namenjali prav otrokom iz socialno ogroženih družin in jim tako, namesto staršev, pokrili zneske vadnin, udeležbe na pripravah in podobno," opozarjajo v fundaciji, ki jo je zasnoval naš košarkarski as Luka Dončić.

Prav zato je v tem času še toliko bolj pomembno, da se takšnim otrokom pomaga, da se še naprej lahko ukvarjajo s športom in da ostanejo v formi – tako njihovo telo kot možgani. Šport namreč med drugim dobro vpliva tudi na samozavest ter občutek sposobnosti in koristnosti.