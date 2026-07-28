Funkcijo evropske tožilke začasno prevzema Tanja Frank Eler

Odločitev o začasnem imenovanju Tanje Frank Eler na mesto evropskega tožilca iz Slovenije z 29. julijem je kolegij evropskega javnega tožilstva sprejel v začetku meseca. Kot izhaja iz sklepa, bo Frank Eler funkcijo opravljala do nastopa mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ tri mesece.

Slovenija Brezigarjevega naslednika išče že več kot leto dni. Po šestih neuspelih razpisih je Državnotožilski svet maja ministrstvu za pravosodje posredoval listo treh kandidatov, to so tožilci Tanja Frank Eler, Matej Oštir in Marjana Grašič. Z listo se je še isti mesec seznanila tudi vlada pod vodstvom Roberta Goloba in pooblastila ministrstvo, da jo posreduje pristojni institucije EU. Kočno odločitev o novem evropskem tožilcu iz Slovenije sprejme Svet EU.