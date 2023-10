Ministrstvo za javno upravo bo začasno vodil finančni minister Boštjančič

Ajanović Hovnikovo, ki je veljala za tesno zaveznico premierja Goloba, so po slabem letu in pol s položaja odnesli očitki o domnevno netransparentnem razporejanju sredstev nevladnim organizacijam ter visokih stroških službene poti v New York.

Ajanović Hovnikova kljub odstopu zatrjuje, da odhaja s čisto vestjo, saj ni storila nič nezakonitega. V odstopni izjavi premierju Golobu je zapisala, da je bil omenjeni razpis transparenten, skladno s strokovnimi in moralnimi standardi ter je omogočal enak dostop do javnih sredstev in enakopravno obravnavo vseh nevladnih organizacij. Želi, da pristojni organi čim prej, strokovno in neodvisno opravijo svoje delo, da ne pade senca dvoma o političnem vplivu na njihovo presojo.