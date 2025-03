Funkcijska nevrološka motnja: pot do diagnoze traja več let

Motnje gibanja, tresenje, težave z vidom, spominom. Vse to doživljajo bolniki s funkcijsko nevrološko motnjo, ki pa so bili v zgodovini pogosto deležni različnih diagnoz. V antičnih časih so bolezen povezovali z nadnaravnimi silami, kasneje so ji rekli histerija in jo zdravili s psihoanalizo. Sodobna medicina ve, da je funkcijska nevrološka motnja resna in precej pogosta nevrološka bolezen, ki je posledica nepravilnega delovanja živčnega sistema. A ker so izvidi slikovnih in drugih preiskav teh bolnikov povsem normalni, tudi danes prepogosto hodijo od zdravnika do zdravnika, pot do diagnoze pa lahko traja več let.