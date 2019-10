Furs društvu Palčica Pomagalčica ponudil rešitev

Ogorčenje ob novici, da bi društvo, ki je malemu Krisu pomagalo zbrati potreben znesek za zdravilo, ki mu lahko reši življenje, moralo državi plačati davek, je bilo vsedržavno. Razočarani in jezni prebivalci so z vprašanji in komentarji 'zasuli' tako premierja kot Furs. Našli bomo skupno rešitev, za Krisa, so se odzvali odgovorni.

Potem ko je včeraj odjeknila novica, da društvo Palčica Pomagalčica, ki je za malega Kris zbirala denar za zdravilo in zbrala več kot 3,8 milijona evrov, nima statusa humanitarne organizacije, se je na družbenih omrežjih pojavil preplah, da bi društvo moralo obračunati 950.000 evrov akontacije, 940.000 evrov davka pa bi moral plačati zavezanec po prijavi dohodnine. Ker smo malemu Krisu pomagali praktično vsi prebivalci, je jasno zavladalo vsedržavno ogorčenje. Številni so z vprašanji in komentarji zasuli tud premierja Marjana Šarca, ki je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal, da ni v interesu nikogar, da bi želel na vsak način pobrati ta davek."Za neizpolnjevanje kriterijev društva sem izvedel včeraj in takoj naročil, da vsi skupaj poiščemo možno rešitev za nastalo situacijo," je zapisal.

Vprašanja so deževala tudi na Furs, zato so se odločili, da zadevo pojasnijo tudi sami. Kot so zapisali, obstaja rešitev. "Če društvo nima humanitarnega statusa, lahko sredstva nakaže drugi organizaciji, ki pa tak status ima. Če ta nakaže sredstva posamezniku, denar ni obdavčen," so pojasnili in dodali, da se je stiska Krisa dotaknila tudi njih, kot posameznike, ki so po svojih močeh in lastni vesti prispevali v dobrodelni akciji.

V društvu Palčica Pomagalčica so že včeraj povedali, da so zaplet rešili."Na ta način bomo pokazali, da znamo v tej zgodbi društva tudi sodelovati in rešiti življenje otrok, ki potrebujejo pomoč," je včeraj povedala predsednica društva Larisa Štokain dodala, da"niti en evro niti en cent, ki ga je od darovalcev prejela družina, ni v nevarnosti, da bi bil obdavčen. Česa takšnega si društvo, ki skrbi za življenje otrok, nikoli ne bo dovolilo".