Furs in Policija o podrobnostih odkritja ilegalne tovarne cigaret

Kot smo poročali, je bila v preiskavi Finančne uprave na območju severovzhodne Slovenije 13. oktobra odkrita popolnoma opremljena nezakonita proizvodnja ponarejenih cigaret. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bila o ugotovitvah obveščena policija.
Obsežna kriminalistična preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva je pripeljala do odkritja doslej največje nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret v Sloveniji.
Nočne dostave, zaprti delavci in 30 milijonov cigaret
V industrijski hali pri Lendavi naj bi bilo okoli 30 milijonov nezakonito proizvedenih in ponarejenih cigaret, vrednost ponarejenega blaga pa je več milijonov evrov.
V tovarni naj bi v domnevno sužnjelastniških razmerah delalo najmanj 20 državljanov Paragvaja, ki naj bi jim kriminalna združba odvzela potne liste in jim prepovedala gibanje na prostem. Delali in spali naj bi v hali, dnevne svetlobe pa naj ne bi videli že štiri tedne.
Delavce je po naključju odkrila Finančna uprava. Nedaleč od hale so namreč ustavili sumljiv tovornjak, na katerem naj bi prevažali ponarejene cigarete oziroma nezakonit tobak. Nenavadno veliko tovornega prometa so, kot so nam povedali, opazili tudi domačini.
Policija je tuje delavce začasno namestila v azilne domove, del osumljencev pa naj bi že privedli pred preiskovalnega sodnika.
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