Furs in Policija o podrobnostih odkritja ilegalne tovarne cigaret

Kot smo poročali, je bila v preiskavi Finančne uprave na območju severovzhodne Slovenije 13. oktobra odkrita popolnoma opremljena nezakonita proizvodnja ponarejenih cigaret. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bila o ugotovitvah obveščena policija.

Našli ogromno ilegalno tovarno cigaret: delavci naj bi bili zaprti več tednov

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Podrobnosti bosta s slikovnim in video materialom na novinarski konferenci ob 12. uri, ki jo bomo prenašali v živo, razkrila Dušan Pečnik iz Finančne uprave in Mitja Jager, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

V industrijski hali pri Lendavi naj bi bilo okoli 30 milijonov nezakonito proizvedenih in ponarejenih cigaret, vrednost ponarejenega blaga pa je več milijonov evrov.

V tovarni naj bi v domnevno sužnjelastniških razmerah delalo najmanj 20 državljanov Paragvaja, ki naj bi jim kriminalna združba odvzela potne liste in jim prepovedala gibanje na prostem. Delali in spali naj bi v hali, dnevne svetlobe pa naj ne bi videli že štiri tedne.

Delavce je po naključju odkrila Finančna uprava. Nedaleč od hale so namreč ustavili sumljiv tovornjak, na katerem naj bi prevažali ponarejene cigarete oziroma nezakonit tobak. Nenavadno veliko tovornega prometa so, kot so nam povedali, opazili tudi domačini.