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Slovenija

Furs in Policija o podrobnostih odkritja ilegalne tovarne cigaret

Lendava/Ljubljana, 19. 10. 2026 10.12 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
U. Z. K.
Kompleks nekdanje Nafte Lendava

Potem ko so v približno 2500 kvadratnih metrov veliki hali v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava odkrili največjo ilegalno tovarno cigaret v Sloveniji, bosta Finančna uprava RS in Policija predstavili podrobnosti, podprte s slikovnim in video materialom. Novinarsko konferenco ob 12. uri bomo na naši spletni strani prenašali v ŽIVO!

Kot smo poročali, je bila v preiskavi Finančne uprave na območju severovzhodne Slovenije 13. oktobra odkrita popolnoma opremljena nezakonita proizvodnja ponarejenih cigaret. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je bila o ugotovitvah obveščena policija.

Obsežna kriminalistična preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva je pripeljala do odkritja doslej največje nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret v Sloveniji. 

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Podrobnosti bosta s slikovnim in video materialom na novinarski konferenci ob 12. uri, ki jo bomo prenašali v živo, razkrila Dušan Pečnik iz Finančne uprave in Mitja Jager, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Nočne dostave, zaprti delavci in 30 milijonov cigaret

V industrijski hali pri Lendavi naj bi bilo okoli 30 milijonov nezakonito proizvedenih in ponarejenih cigaret, vrednost ponarejenega blaga pa je več milijonov evrov.

V tovarni naj bi v domnevno sužnjelastniških razmerah delalo najmanj 20 državljanov Paragvaja, ki naj bi jim kriminalna združba odvzela potne liste in jim prepovedala gibanje na prostem. Delali in spali naj bi v hali, dnevne svetlobe pa naj ne bi videli že štiri tedne.

Delavce je po naključju odkrila Finančna uprava. Nedaleč od hale so namreč ustavili sumljiv tovornjak, na katerem naj bi prevažali ponarejene cigarete oziroma nezakonit tobak. Nenavadno veliko tovornega prometa so, kot so nam povedali, opazili tudi domačini.

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Policija je tuje delavce začasno namestila v azilne domove, del osumljencev pa naj bi že privedli pred preiskovalnega sodnika.

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Smuuki
19. 10. 2026 11.35
V času bivše juge je bila dobro stoječa firma agrokomerc iz velike kladuše in suuuuper maneger fikret abdič. Kaj pa zakulisje poslovanja? Državne rezerve so dobivali po izteku let hranjenja za hrano kokoši. Vojska je vsak večer naložila polno letalo piščancev in vojno letslstvo je opravilo komercialni let za libijo. Pilot se je ob vrnitvi iz libije pojavil s kovčkom gotovine ki jo je predal človeku v usnjenem plašču. Noc za nočjo. V časopisih televiziji so predstavljali zelo uspešno firmo agrokomerc in super manegerja fikreta abdiča. Tako se je s sodelovanjem najožjega državnega vrha delal korupt posel. Danes ni nič drugače. Kar se janezek nauči janez zna. Po naključju so se ob proizvodnji cigaret pri opatiji pojavila slovenska imena. Mine mesec ali dva ista dejavnost v lendavi. Niti slučajno ni to naključje. Niti slučajno ni to konec te dejavnosti. Sestavni del od leta 1945 je ministrstvo za tihotapljenje. Zagotovo se prilagajajo novim razmeram niti slučajno pa ni opuščena misel da bi se prenehali ukvarjati s švercem. Vsi ti računi z ukradenimi identitetami bi bili že zdavnaj raziskani če bi bil za to interes.
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Krog
19. 10. 2026 11.11
Slovenija, od kod lepote tvoje … In v kaj se spreminjaš? Izkoriščanje delavcev, trgovina z ljudmi in drogami, bogatenje peščice na račun večine, ob tem pa politika, ki namesto povezovanja narod deli na tabore in iz drugače mislečih ustvarja sovražnike. Vse to odpira isto vprašanje: kakšno družbo gradimo, če dobiček postaja pomembnejši od človeka, moč od odgovornosti, sovraštvo pa izpodriva solidarnost? Slovenija ne izgublja le zaupanja v institucije, temveč tvega, da izgubi tudi občutek za skupno dobro. In to je morda največja nevarnost za prihodnost, ki si jo delimo vsi.
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bibaleze
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