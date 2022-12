Furs lani in letos zasegel več kot 86 ton tobaka

Na novinarski konferenci Finančne uprave ob predlagani spremembi zakona o finančni upravi, ki bi finančnim inšpektorjem med drugim pod posebnimi pogoji omogočile uporabo sledilnih naprav, so predstavili tudi nedavni zaseg večje količine tobaka. Z zasegom so preprečili davčno utajo v višini 460.000 evrov, so pojasnili na Fursu.

icon-expand Lani in letos so zasegli skupno 86.180 kilogramov tobaka. FOTO: Furs Furs je predstavil nedavno finančno preiskavo nezakonite proizvodnje drobno rezanega tobaka. Na podlagi lastnih informacij in informacij mednarodnih organov so odkrili in zasegli celotno linijo za proizvodnjo drobno rezanega tobaka. Kot je pojasnil vodja sektorja za preiskave Bojan Vodopivec, so zasegli 2,78 tone tobačnih listov in 786 kilogramov drobno rezanega tobaka, pakiranega v vrečah za nadaljnjo nezakonito prodajo. S tem so po njegovih besedah preprečili davčno utajo v višini 460.000 evrov. "Od julija letos, ko naj bi bila vzpostavljena ta proizvodnja, bi lahko storilci predelali 19 ton tobačnih listov, kar pomeni približno 2,5 milijona evrov utajenih dajatev iz naslova trošarin in DDV," je pojasnil. Lani in letos so zasegli skupno 86.180 kilogramov tobaka. Skupna vrednost trošarin in DDV, za katere bi bila država prikrajšana v primeru prodaje na črno, presega 11,5 milijona evrov, je še povedal Vodopivec.