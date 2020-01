Furs lani pobral 954,1 milijona evrov več davkov

Potem ko je včeraj odjeknila novica, da je policija prijela največjega davčnega dolžnika v Sloveniji Zlatana Kudića, je Finančna uprava RS danes posredovala podatke o pobranih davkih v letu 2019.

Po prvih znanih podatkih je Furs lani pobral 17,568 milijard evrov prihodkov, kar je za 954,1 milijona evrov oziroma za 5,7 % več kot so bili pobrani prihodki v letu 2018. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja 2020, so sporočili iz Fursa.

Primerjalno gledano so v letu 2019 vse štiri blagajne javnega financiranja: proračun države, ZPIZ, ZZZS in proračuni občin prejele več sredstev. Prav tako so pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, z izjemo trošarin.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so porasli za 470 milijonov evrov oziroma za 7,2 % in v skupnem znesku presegli 7 milijard evrov vplačil.

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 9,4 % rastjo; med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata dohodnina s 145 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,9 % rastjo in davek na dohodek od pravnih oseb s 144 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 17 % rastjo v letu 2019, kažejo podatki, ki so jih posredovali s Fursa.