Furs na dražbi prodaja 220 iPhonov

Dražba bo potekala v pisarni v skladišču na naslovu Špedicija Goja na Rajšpovi 22 na Ptuju. Premičnine se prodajajo po navedenih sklopih po načelu videno - kupljeno, so brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni mogoča, so sporočili na spletni strani finančne uprave.

Ogled premičnin je možen 24. avgusta 2020 od 11.00 do 11.30 v skladišču na dražbenem prostoru. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefonski številki 02 512 26 00 vsak delovni dan med 8.00 in 11.00 do dneva javne dražbe.

Predložitev kopije potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi.

Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila varščine, ki znaša10 odstotkov izklicne cene premičnin za določen sklop, vendar pa znesek ne more biti nižji od 40 evrov.