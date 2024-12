Furs nad OnlyFans: prijavite zaslužke, globe segajo do 26.000 evrov

"Če ste ustvarjalci na OnlyFans in objavljate plačljive vsebine na tej platformi, vas pozivamo, da preverite, ali ste napovedali vse dohodke, ki ste jih dosegli v preteklih letih iz tega naslova. Če jih še niste, storite to čim prej, najpozneje do 31. decembra 2024," Finančna uprava RS (Furs) poziva avtorje vsebin na platformi, ki nekaterim kar opazno popravi življenjski status.

Na Fursu so ob tem napovedali, da bodo izvajali poostren nadzor pri fizičnih osebah, in dodali, da razpolagajo s podatki o dohodkih, doseženih z objavljanjem vsebin na omenjeni platformi za več let. "Zato vas pozivamo, da preverite, ali ste ustrezno registrirani in ste napovedali vse dohodke, dosežene iz tega naslova. Še vedno imate čas do 31. decembra 2024, da ustrezno priglasite dejavnost in napoveste vse dohodke z uporabo instituta samoprijave in se na ta način izognete plačilu globe in tudi odvzemu premoženjske koristi zaradi dela na črno," so opozorili. Obveznost prijave velja tudi za nazaj, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v preteklih letih.

Ciljno usmerjeni nadzori se bodo začeli izvajati v začetku leta 2025. Usmerjeni bodo tudi na preverjanje, ali imajo zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti, ustrezno registrirano dejavnost za poslovanje prek spletnih platform in ali imajo zavezanci prihodke iz tega naslova prijavljene v ustrezni višini za celotna že zaključena leta.

Za tiste, ki obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljena kršitev dela na črno, zakon določa globo za prekršek od 1000 do 26.000 evrov, grozi pa jim tudi odvzem protipravne premoženjske koristi.