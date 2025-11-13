Furs naj bi dolenjskem zasegel več avtomobilov

Po poročanju Dnevnika naj bi v zadnjih dneh več posameznikom iz romskih naselij zasegli avtomobile. Kot so nam pojasnili na Fursu, "nadzor nad morebitnimi dolžniki nedavčnih obveznosti (kot so neplačane globe Policije, mestnega redarstva ali drugih inšpekcijskih organov," izvajajo v skladu s svojimi pristojnostmi.

Tako so spomnili, da so 30. oktobra izvedli zaustavitev in preverbo dvanajstih voznikov. Policisti takrat hujših kršitev tokrat niso ugotovili, ukrepali pa so zoper enega voznika, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja. "Uslužbenca FURS sta pri dveh osebah ugotovila davčni dolg zaradi neplačanih kazni – v enem primeru v višini nekaj več kot 10.000 evrov, v drugem pa 2.800 evrov. Zoper osebi sta izvedla ukrepe iz svoje pristojnosti," je takrat poročala Policija.

Pri FURS dodajajo, da izvršba nedavčnih obveznosti (npr. kazni drugih organov) poteka na enak način, kot izvršba davčnih obveznosti. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.

Ob tem so dodala, da statističnih podatkov o izplenu tovrstnega nadzora na terenu pa še nimajo obdalanih, zato jih bodo poslali takoj, ko bo mogoče.