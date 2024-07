Furs nakazal še 1,1 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj

V šestem sklopu predplačil so večinoma lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, pri katerih je pridobivanje podatkov o upravičenosti do predplačila oziroma podatkov za nakazilo predplačila trajalo dlje časa (na primer zaradi neurejenih vpisov v zemljiški knjigi, napačnih bančnih računov, neurejene EMŠO ipd.).

Kot so na Fursu in ministrstvu za naravne vire in prostor dodali v današnjem sporočilu za javnost, je 30 takšnih, katerih objekti so bili predhodno v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe predvideni za odstranitev, pozneje pa so bili s seznama umaknjeni. Pri pripravi seznama upravičencev do predplačil so bili upoštevani z zakonom določeni kriteriji, podatki, prejeti iz spletne aplikacije Ajda, in podatki katastra nepremičnin.