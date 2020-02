Furs ni našel kupca za minerale s Kosova

Mariborski izpostavi Fursa ni uspelo najti kupca za večjo količino mineralov iz rudnika Trepča na Kosovu, ki so jih njihovi uslužbenci pred časom zasegli nekemu vozniku avtobusa, namenjenemu v Nemčijo. Kot so pojasnili, je bila dražba odpovedana, saj ni nihče vplačal varščine. Izklicno ceno so postavili pri 4100 evrih.

Finančna uprava RS (Furs) bo minerale skušala prodati na vnovič sklicani dražbi, kjer bodo izklicno ceno najverjetneje znižali za polovico, kolikor jim dovoljuje zakonodaja. Zanimanja za minerale s Kosova ni bilo. FOTO: Finančna uprava RS Na prodaj je bilo 25 kosov mineralov, skupaj težkih 102 kilograma, ki so jih uslužbenci finančne uprave odkrili med rutinskim pregledom avtobusa. Voznik avtobusa jih je tihotapil v kovčku, skritem v prirejenem prostoru za spanje.