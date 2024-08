Furs odgovoril na 18.365 ugovorov: povprečno vračilo 922,75 evra

Finančna uprava (Furs) je odpremila 18.365 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativne izračune. Večina – trije od štirih – se bo odgovora razveselila. 13.883 odločb je namreč z vračili, 3.369 z doplačili in 1.113 brez vračila ali doplačila dohodnine. Kot še dodajo na Fursu, je v tej tranši skupaj 12.810.584,91 evrov vračil in 2.534.685,39 evra doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 922,75 evra, povprečni znesek doplačila pa 752,36 evra.

Ob tem opozarjajo, da je rok za doplačilo dohodnine 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na transakcijski račun zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine.

V prvi in drugi tranši je Furs izdal 1.555.028 informativnih izračunov, ugovore pa je podalo 30.972 zavezancev. Večina (19.655) se jih je nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Kot omenjeno, je rešenih 18.365 ugovorov, kar je dobrih 59 odstotkov.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Zavezanec lahko odmerjeni davek poravna v obrokih, v primeru vložitve obrazca za obročno plačilo davka pa ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni, vendar na Fursu priporočajo, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.