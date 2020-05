Furs odpremlja drugi sveženj informativnih izračunov

Finančna uprava RS (Furs) bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Prvi paket izračunov je približno 800.000 zavezancev prejelo v prvih dneh aprila in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, jo bodo najpozneje do danes prejeli vrnjeno.

Zavezancem, ki so informativni izračun dohodnine prejeli v prvem svežnju, je finančna uprava preveč plačano dohodnino začela vračati v začetku tedna, skrajni rok za vračilo pa se izteče danes.

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali, letos pa je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom izjemoma predviden še tretji sveženj.

Ta naj bi bil za izdajo pripravljen do konca junija, v njem pa bodo informativni izračuni za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške.

Letos je razlika od prejšnjih let tudi ta, da so bili v prvem svežnju samo tisti zavezanci, ki imajo vračilo dohodnine ali pa so brez vračila oz. doplačila. Tistih z vračilom je bilo 352.650, povprečni znesek vračila pa je 201,83 evra. Za vse skupaj to pomeni 71,18 milijona evrov vračil.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 31. julija.