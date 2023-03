Furs opozarja: en klik premalo lahko prinese nepredvidene stroške

Finančna uprava RS (Furs) je februarja, ko je začela vročati odločbe o nadomestilu za stavbno zemljišče, ugotovila, da zavezanci, ki so prijavljeni na eVročanje in dokumente dobivajo v eDavke in ne več po navadni pošti, to radi spregledajo. Uporabnike zato pozivajo, naj preverijo, ali so za obveščanje o novih dokumentih v eDavkih vnesli in potrdili svoj elektronski naslov. "Če dokumenta pravočasno ne boste odprli, lahko zamudite rok za pritožbo ali v primeru zamude s plačilom dobite celo davčno izvršbo," opozarjajo.

Zavezanci namreč v veliko primerih ob prijavi na eVročanje sicer sporočijo svoj elektronski naslov, a preskočijo naslednji korak, v katerem je treba ta naslov še potrditi. To storite s klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu v poštnem predalu. Šele potem lahko začnete informacije o vročenih dokumentih v eDavke prejemati na elektronski naslov.

Finančna uprava je sicer pred dnevi zavezancem, ki še niso potrdili elektronskega naslova, na njihov elektronski naslov poslala opozorilo s potrditveno povezavo.

Zakaj je pomembno, da zavezanci elektronski naslov potrdijo?

Zavezancem, ki so prijavljeni na eVročanje, Furs dokumentov ne bo več pošiljal po pošti, temveč jih bo nalagal na eDavke. Obvestila o tem pa vam, kot že omenjeno, na elektronski naslov začne pošiljati, šele ko ste ga potrdili. "Če tega zavezanec ne stori, o vročenem dokumentu ne bo obveščen preko elektronske pošte, ampak mora redno vstopati v eDavke in pregledovati prejete dokumente, ker se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo negativne posledice," opominjajo na finančni upravi.

Dodali pa so tudi primer, kako vas lahko en klik premalo stane kar nekaj evrov. "Na primer: v eDavke bo prejel odločbo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s plačilnim nalogom. Ker po elektronski pošti ne bo obveščen, da ga v eDavkih čaka odločba, bi jo lahko spregledal. Lahko bo zamudil rok za pritožbo ali rok za plačilo, zaradi česar bo lahko prišlo do davčne izvršbe ter s tem postopkom povezanih stroškov."

Za več informacij o sistemu e Vročanja se lahko obrnete na klicni center Finančne uprave RS na številko 08 200 1001.