Furs opozarja na lažna sporočila: "Bodite pozorni"

Finančna uprava RS (Furs) je sporočila, da je po elektronski pošti in SMS sporočilih zaokrožilo sporočilo, v katerem piše, da naj bi zavezanci preplačali davek. Furs zavezancev ne obvešča na tak način, so sporočili in dodali, da gre za prevaro.

icon-expand Prevara SMS FOTO: Furs V omenjenih primerih gre za prevaro, sporoča Furs in dodaja, da finančna uprava zavezancev ne obvešča na omenjene načine. Pošiljatelj v sporočilu ponuja tudi povezavo na spletno stran, kjer lahko posameznik zahteva vračilo. "Prosimo, da ste pozorni," dodajajo.