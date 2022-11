Furs opozarja na poskus prevare glede carin

"Bodite previdni in ne nasedajte, saj gre za lažna sporočila," opozarja Furs.

Gre za novo opozorilo finančne uprave pred prevarami z lažnimi sporočili. Opozorili so še, da Finančna uprava od zavezancev nikoli ne zahteva, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave. "V zadnjem mesecu smo javnost večkrat obveščali o sporočilih, ki naj bi jih dobili od Finančne uprave glede preplačila davka. Še vedno opozarjamo, da gre za poskuse prevare in lažna sporočila. Ne nasedajte in nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov."

"Opozarjamo tudi, da Finančna uprava od zavezancev nikoli ne zahteva, da bi vnašali svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave, poslane prek elektronskih ali SMS-sporočil. To je vsekakor znak, da gre za prevaro," je še zapisano na njihovi spletni strani.

Kaj lahko naredite?

Državljanom na Fursu svetujejo, naj sporočila izbrišejo in nikamor ne vpisujejo ali sporočajo podatkov. Svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti na Finančni upravi lahko v vsakem trenutku preverite v eDavkih.

Z vprašanji se sicer lahko obrnete tudi na njihov klicni center na številko 08 200 1001 (za fizične osebe) in 08 200 1003 (pravne osebe).