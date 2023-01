Furs opozarja: vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt transakcijski račun

Zakon določa, da morajo imeti pri ponudniku plačilnih storitev transakcijski račun odprte vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, so spomnili na Finančni upravi RS (Furs). To so torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako dalje.

Če poslovni subjekt nima odprtega računa, to predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa v razponu od 800 do 30.000 evrov za poslovni subjekt ter od 400 do 4000 evrov za njegovo odgovorno osebo. Ob ugotovljeni kršitvi navedene obveznosti Furs uvede prekrškovni postopek in kršitelja ter odgovorno osebo sankcionira z izrekom globe.

Transakcijski račun potreben tudi v primeru poslovne neaktivnosti

Tistim, ki transakcijskega računa morda nimajo odprtega, na Fursu svetujejo, naj to čim prej storijo. Če odprejo račun pri ponudniku plačilnih storitev v Sloveniji, jim tega ni treba posebej sporočati, saj Furs podatek pridobi po uradni dolžnosti iz registra transakcijskih računov. Je pa prijava računa potrebna v primeru odprtja računa v tujini.

Ob tem na Fursu opozarjajo, da pri obveznosti odprtega računa za poslovne subjekte ni nikakršnih izjem. Potreben je torej tudi v primeru morebitne poslovne neaktivnosti oziroma mirovanja poslovnega subjekta, pa tudi enostranskega zaprtja računa s strani ponudnika plačilnih storitev.