Furs: Podpisano izjavo o prenosu bona oddate na recepciji nastanitve

Finančna uprava (Furs) vse uporabnike turističnih bonov opozarja, da morajo izpolnjeno in podpisano izjavo o prenosu bona predložiti na recepciji v turističnem objektu, kjer želijo bon tudi unovčiti. Kot poudarjajo, izjav ne pošiljajte na Furs. Pripravili so tudi primer iz prakse, kako poteka proces unovčitve prenesenega bona.

Že pred odhodom na oddih, morata mati in babica izpolniti posebno izjavo o prenosu bona na vas, ki jo najdete na spletni strani finančne uprave . Ko se odpravite na letovanje, morate imeti s seboj identifikacijski dokument. Receptorju povejte, da bi radi unovčili svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi ter izpolniti obrazec, ki ga boste prejeli na recepciji. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku prek informacijskega sistema Furs unovčil bone.

Primer: Letujete sami in koristite svoj bon ter še bon, ki sta ga na vas prenesli mati in babica

Furs ob tem opozarja, da se bon lahko prenaša le med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena. To vključuje starše, stare starše, otroke, otroke zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuke, zakonce, zunajzakonske partnerje, partnerje v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon se ne prenaša med brati, sestrami, bratranci, strici, sosedi, sodelavci in prijatelji.

Kot smo poročali včeraj, pa boste lahko preneseni bon uporabili zgolj v enem delu, sicer vam bo preostanek vrednosti zapadel. Na ministrstvu za gospodarstvo so potrdili, da je bil to zadnji popravek zakona."Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti," so sporočili.