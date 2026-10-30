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Furs predlagal stečaj Klukca, kaj je z Mijičevimi dolgovi?

Ljubljana, 30. 10. 2026 15.29 pred 34 minutami 2 min branja 24

Avtor:
M.V.
Rok Snežič in Boris Mijič

Ljubljansko okrožno sodišče je na predlog Fursa začelo stečajni postopek nad družbo Klukec, nekdanjim Progrosom, ki je bil v lasti Borisa Mijiča, nato pa ga je prevzel in preimenoval Rok Snežič. Kakšna pa je usoda dolgov, ki jih je podjetje 'pridelalo' do delavcev in države?

Družbo Progros je 20. julija letos Boris Mijič, nekdanji poslanec Resnice, prenesel na podjetnika Roka Snežiča, ki jo je ob tem preimenoval v Klukec, reja živali. Kot dejavnost podjetja pa je navedel rejo kamel. Še pred tem pa je Mijič na mesto direktorja imenoval Admirja Kamerića.

Ker se družba po prejemu predloga o stečaju ni odzvala z ugovorom, prav tako ni predlagala odloga odločanja o tem, je sodišče sklenilo, da družba več ne more poravnati svojih obveznosti. Sodišče je za stečajno upraviteljico imenovalo Jožico Vindiš.

Kot je znano, je družba Progros pred prenosom lastništva 13 zaposlenim dolgovala za več kot 40.000 evrov neto plač. Mijič še poleti še obljubljal, da bodo dolgovi poravnani do konca leta. Poleg tega so tu še neporavnane finančne obveznosti do države.

Boris Mijič
Boris Mijič
FOTO: Bobo

In kakšno je stanje z dolgovi danes? Za to smo povprašali lastnika podjetja, ki je nasledilo dolgove, Roka Snežiča. Ta nam je povedal, da ni prejel nobene pošte s strani Fursa. "Ker namreč jaz nisem direktor. Poslovodstvo podjetja vodi človek, ki ga je gospod Mijič našel. Jaz nisem bil v stiku s tem človekom, tako da jaz nisem mogel ugovarjati, saj pošto vedno dobiva poslovodstvo podjetja, torej direktor, ki je odgovoren za njegovo vodenje." 

Snežič je povedal, da je podjetje dobil v dar, ki sem ga sprejel naprej s tem namenom, "da ga prevzame Luka Mesec, ker se je javno pohvalil, da ima izvršbo nad mojim celim premoženjem in da bo prevzel vsako podjetje od Roka Snežiča v last".

Snežič pravi, da o dolgovih ne ve nič, ker dokumentacije ni nikoli prejel, prav tako ni bil v stiku z direktorjem. "O podjetju ne vem nič. Nikoli nisem prejel poslovne dokumentacije, niti ne vem, komu je kaj podjetje dolžno. S tem se nisem ukvarjal."

Luka Mesec se je na Snežičevo idejo o prevzemu podjetja že takrat odzval z izjavo, da gre za "slab humor Snežiča in Mijiča". "Predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo, ko se na ta način iz njih delajo norca," je izjavil. Napovedal je, da izvršbe na tem podjetju ne bo uveljavil. 

Preberi še 'Norčevanje Mijiča iz organov države, katere poslanec je'

 

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furs stečaj dolgovi progros

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Pinokio
30. 10. 2026 17.31
Nobeden ne ve nič, vsi pa se delajo norca iz državnih organov in zaposlenih. Kaj res noče nihče te zadeve urediti, Stevanovič je pa tako obljubil, kot že marsikaj, med obljubami tudi, da bo on izplačal delavce. Torej še eno norčevanje iz poštenih ljudi, ki so delali, pa zdaj ne morejo priti do poplačila dela. To ni več pravna država ampak dežela norčavih, ki lahko delajo kar si izmislijo.
Odgovori
0 0
krjola
30. 10. 2026 17.29
ta dva sta oba za zapret in prisilno delo za najmanj 10 let...
Odgovori
+1
1 0
pope p
30. 10. 2026 17.27
ne preostane drugo, kot da se snezicu zapleni vilo
Odgovori
+3
3 0
Gamser
30. 10. 2026 17.24
Podjetje bi se moralo imenovati Lažnivi KLUKEC
Odgovori
+1
1 0
Samo DESNO je pravo
30. 10. 2026 17.23
koruptivni mediji ne pišejo/te nič o Levih nesna gah ..Kje so članki o Litijski , Računalnikih ,Gen i , Bratušci..Golobu'? Res ste sami sebi v sramoto..
Odgovori
-6
2 8
pope p
30. 10. 2026 17.26
pisali so ko se je dogajalo kaj zdaj naj ob vsaki novici še zraven objavijo 20 drugih podobnih iz celotne slovenske zgodovine?
Odgovori
+3
3 0
Ronja razbojniška h?i
30. 10. 2026 17.28
Še en nepismen Kletar.
Odgovori
+3
3 0
Andres
30. 10. 2026 17.32
Ti pa nisi cist pri sebi?
Odgovori
0 0
poper00
30. 10. 2026 17.23
Dajte kletarji javite se zdaj.Najhuje je ,da je to podjetje in njegov konec točen posnetek SDS dejanj in vrednot.Isto je počel Vizjak po Janševem nalogu.Sramota na kvadrat.
Odgovori
+1
3 2
zavetnik
30. 10. 2026 17.20
Stečajni upravitelj bo prenosnik Stevanovičevega mbt na sestanek Petrolove uprave znani Zaman
Odgovori
+3
3 0
ho?emVšolo
30. 10. 2026 17.19
Jezik mu ne dohaja možganov.
Odgovori
+3
4 1
Hribovito2020
30. 10. 2026 17.17
Kdaj bo naša država storila kaj proti takim osebam?
Odgovori
+9
10 1
Sventevith
30. 10. 2026 17.16
Šala, ki to sploh ni, na račun delavcev. Nič novega.
Odgovori
+4
6 2
boslo
30. 10. 2026 17.19
Na status delavcev sprememba lastništva ni vplivala
Odgovori
+2
2 0
Dr Dre
30. 10. 2026 17.13
Bravo SDS, tako se to rešuje 💪💪
Odgovori
-6
2 8
janez horvat
30. 10. 2026 17.29
kaj ima s tem SDS?
Odgovori
0 0
Vest-naroda
30. 10. 2026 17.13
Snežič je upravnik Janezsovih naropanih cekinov v Republiki Srbski, Mijić še najbolj pošten član Resnice, oba pa imenitna predstavnika Black Cube koalicije, ponosa naših domoljupcev, ki jih skrbi, če boju naši unuki še lahk pjevali slovenačke pjesme.
Odgovori
+4
9 5
Fago
30. 10. 2026 17.13
Delavci bodo ostali praznih rok. Kako zalo ponosni so desničari na te “veleume”…
Odgovori
+6
9 3
turkiz
30. 10. 2026 17.13
Zapreti Mijiča takoj...to delajo v Italiji, potem pa se naj pritužuje..dokler ne poplača dolga ni izhoda iz zapora...
Odgovori
+8
9 1
osservatore
30. 10. 2026 17.12
Mijić, Snežić, Kamerić. Snežić je najboljši prijatelj od Janeza ...
Odgovori
+6
8 2
bik123
30. 10. 2026 17.12
zakaj ga klukec smukec mesec ni prevzel ce je tako pameten?
Odgovori
-2
5 7
ArkaMast
30. 10. 2026 17.13
.. si si sam odgovoril v zadnjem delu stavka.
Odgovori
+4
6 2
ho?emVšolo
30. 10. 2026 17.11
Za pravoslavno cerkev Stevanović najde Kajo, za oškodovane delavce njegovega strankarskega člane Resnice pa ne. Laž ja laž lažnjivica.
Odgovori
+6
7 1
grumf
30. 10. 2026 17.10
Vsak dan nova sramota. Kje dno?
Odgovori
+8
9 1
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