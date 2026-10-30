Furs predlagal stečaj Klukca, kaj je z Mijičevimi dolgovi?

Kot je znano, je družba Progros pred prenosom lastništva 13 zaposlenim dolgovala za več kot 40.000 evrov neto plač. Mijič še poleti še obljubljal, da bodo dolgovi poravnani do konca leta. Poleg tega so tu še neporavnane finančne obveznosti do države.

Ker se družba po prejemu predloga o stečaju ni odzvala z ugovorom, prav tako ni predlagala odloga odločanja o tem, je sodišče sklenilo, da družba več ne more poravnati svojih obveznosti. Sodišče je za stečajno upraviteljico imenovalo Jožico Vindiš .

Družbo Progros je 20. julija letos Boris Mijič , nekdanji poslanec Resnice, prenesel na podjetnika Roka Snežiča , ki jo je ob tem preimenoval v Klukec, reja živali. Kot dejavnost podjetja pa je navedel rejo kamel. Še pred tem pa je Mijič na mesto direktorja imenoval Admirja Kamerića .

In kakšno je stanje z dolgovi danes? Za to smo povprašali lastnika podjetja, ki je nasledilo dolgove, Roka Snežiča. Ta nam je povedal, da ni prejel nobene pošte s strani Fursa. "Ker namreč jaz nisem direktor. Poslovodstvo podjetja vodi človek, ki ga je gospod Mijič našel. Jaz nisem bil v stiku s tem človekom, tako da jaz nisem mogel ugovarjati, saj pošto vedno dobiva poslovodstvo podjetja, torej direktor, ki je odgovoren za njegovo vodenje."

Snežič je povedal, da je podjetje dobil v dar, ki sem ga sprejel naprej s tem namenom, "da ga prevzame Luka Mesec, ker se je javno pohvalil, da ima izvršbo nad mojim celim premoženjem in da bo prevzel vsako podjetje od Roka Snežiča v last".

Snežič pravi, da o dolgovih ne ve nič, ker dokumentacije ni nikoli prejel, prav tako ni bil v stiku z direktorjem. "O podjetju ne vem nič. Nikoli nisem prejel poslovne dokumentacije, niti ne vem, komu je kaj podjetje dolžno. S tem se nisem ukvarjal."

Luka Mesec se je na Snežičevo idejo o prevzemu podjetja že takrat odzval z izjavo, da gre za "slab humor Snežiča in Mijiča". "Predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo, ko se na ta način iz njih delajo norca," je izjavil. Napovedal je, da izvršbe na tem podjetju ne bo uveljavil.