Furs prek telefona že obvešča delavce, če nimajo plačanih prispevkov

Finančna uprava RS (Furs) je 40 delavcem, ki so se do 9. januarja registrirali na mobilni aplikaciji eDavki, poslala obvestilo, da njihov delodajalec zanje ni obračunal oziroma plačal prispevkov za socialno varnost."Mobilna aplikacija obstaja šele od 3. januarja, nanjo se je v šestih dneh, torej do omenjenega roka, registriralo 4.840 posameznikov," nam je povedal predstavnik za stike z javnostjo na Fursu Stojan Glavač.

Ostali posamezniki, ki so se v mobilno aplikacijo registrirali po 9. januarju – teh je bilo do včeraj 20.358, pa so dobili obvestilo, da jih bodo o morebitnih neobračunanih ali neplačanih prispevkih začeli obveščati prihodnji mesec.

Furs bo svoje uporabnike na ta način obveščal vsak mesec. "Obvestilo bodo prejeli tudi, če bo aplikacija zaprta. Nikakršna aktivnost z njihove strani ne bo potrebna. Na ta način bodo lahko brez skrbi, ali imajo obračunane in plačane prispevke," so pojasnili na Fursu in dodali, da lahko prek aplikacije pridobijo informacijo o obračunanih in plačanih prispevkih tudi za pretekla obdobja.

Obvestilo je zgolj informativne narave

Ob tem so na Fursu poudarili še, da se njihova pristojnost glede postopanja v primeru neobračunanih oziroma neplačanih prispevkov ni spremenila: "V primeru nepredložitve obračuna delodajalca takoj pozovemo k predložitvi obračuna, v primeru neplačila pa začnemo postopek davčne izvršbe."

Aplikacija je za delavce tako zgolj informativne narave."Možnost, da preverijo, ali imajo prispevke obračunane in plačane, so imeli delavci že prej, le da so morali za to oddati posebno vlogo. Takih vlog smo obravnavali 12.000. Ravno zato, ker je bilo tega veliko, smo se odločili, da sistem poenostavimo za delavce. Zdaj je vse, kar morajo storiti, to, da se registrirajo na naši mobilni aplikaciji," je še povedal Glavač.

Letos kar 85 odstotkov več vlog za vzdrževane družinske člane vnesenih elektronsko

Glavač je obenem spomnil še, da morajo zavezanci, ki bi radi oddali podatke o vzdrževanih družinskih članih, to storiti najkasneje do 5. februarja. Če pa bodo vlogo oddali s pomočjo aplikacije, se ta rok podaljša do 20. februrarja."Poleg tega bodo prejeli vračilo dohodnine 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok," so sporočili s Fursa.

Kot so pojasnili, bodo to storili zato, ker je za Furs obdelava podatkov o vzdrževanih družinskih članih, oddanih prek mobilne ali spletne aplikacije eDavki, enostavnejša in hitrejša od tistih, ki so oddani na papirnatih obrazcih. E-oddaja vlog ima po navedbah Fursa tudi druge prednosti. Med njimi so našteli uporabo predizpolnjenega obrazca s podatki iz prejšnjega leta, hitrejše in preprostejše izpolnjevanje, možnost oddaje 24 ur na dan, sedem dni v tednu, brez stroškov poštnine, vpogled v oddano vlogo in sodelovanje v nagradni igri.

Uporabniki so to dobro sprejeli: "Letos je kar 85 odstotkov več vlog za vzdrževane družinske člane vnesenih elektronsko," je še zaključil Glavač.