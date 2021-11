Furs prodaja 8.255 pločevink piva: 'Kozlički so pripravljeni na odkup'

Zaseg večje količine piv

Na spletu so ob zasegu delili fotografijo in sporočili, da je bilo pivo v Slovenijo vneseno nezakonito: "Ugotovili smo, da je bilo pivo uvoženo in se je prodajalo prek spleta brez plačila predpisanih dajatev." Kot so nam ob zasegu pojasnili na Finančni upravi, je ob zaznavi, da se preko svetovnega spleta oglašuje prodaja piva tujih blagovnih znamk v Sloveniji, obstajal utemeljen sum, da za to blago niso bile plačane predpisane trošarinske dajatve. "Z zbiranjem obvestil in podatkov na terenu je bilo ugotovljeno, da fizične osebe pivo nezakonito vnašajo v Slovenijo in prodajajo na slovenskem trgu brez plačila predpisanih dajatev," so dejali.

Z globo od 1000 do 7000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, kadar opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zaradi nezakonitega vnosa trošarinski izdelkov v Slovenijo pa je po Zakonu o trošarinah zagrožena globa za prekršek od 400 do 5000 evrov. FURS je nato izvedel nadzor na terenu, v opravljenih nadzorih pa je nato osebama iz okolice Celja in eni osebi iz okolice Ljubljane zasegel 4128 litrov piva, ki je bilo nezakonito vneseno v Slovenijo.