Furs udaril po OnlyFansu: od ustvarjalcev izterjal skoraj milijon evrov

Za začetek nekaj arhivskih izjav ustvarjalcev vsebin na OnlyFansu: "Povej mi, kaj si želiš, jaz ti povem, če to lahko naredim, cena pa je taka, kot je." "Ker v tem je denar, seks prodaja." "Jaz bi tudi lahko delala 20.000 evrov na mesec, če bi hotela."

V zadnjih nekaj letih je prihodke na OnlyFansu ustvarjalo več sto slovenskih rezidentov, pri čemer je imelo registrirano dejavnost manj kot 20 odstotkov uporabnikov. Njihovi skupni prihodki so v tem času presegli 10 milijonov evrov, medtem ko je absolutni rekorder zaslužil več kot milijon evrov.

9. decembra lani je Furs z javnim pozivom pozval vse, ki dosegajo dohodke na spletni platformi OnlyFans, naj si davčni status do konca leta uredijo s samoprijavo. "Jaz upam, da je folk to resno vzel, ker ko imaš enkrat Furs za vratom, si v bistvu 'gotov'," je takrat komentirala uporabnica portala Lara Goršek Kos. Svetovalec za odnose z javnostmi na Fursu Stojan Glavač pa komaj mesec dni kasneje: "Na podlagi našega poziva jih je od 80 odstotkov, ki tega prej niso sproti naredili, so zgolj trije registrirali dejavnost za nazaj."

V začetku letošnjega leta so tako uvedli posamične nadzorne postopke in kršiteljem dostavili prva "darila" nadzora. V zvezi z dohodki ustvarjalcev vsebin na OnlyFansu so do začetka letošnjega oktobra na Fursu uvedli 22 nadzorov davka iz dejavnosti, 29 nadzorov dela na črno ter več kot 90 prekrškovnih postopkov dela na črno.

"Je pravnomočno končanih 30 postopkov. 30 kršiteljem smo naložili globe iz opravljanja dela na črno v skupni višini 90.000 evrov, povprečno torej 3.000 evrov na kršitelja, izvršena pa je tudi kazen protipravno odvzete premoženjske koristi v skupni višini 877.000 evrov, kar povprečno znaša 30.000 evrov na kršitelja," je danes pojasnil Glavač.

Osebe, pri katerih je Furs vodil postopke zaradi suma dela na črno in so kljub temu nadaljevale z dejavnostjo, so se naknadno ustrezno registrirale v eni izmed predpisanih organizacijskih oblik. Ostali nadzori so še v teku. "Vsi zavezanci, ki so v preteklih letih dosegali dohodke na portalu OnlyFans, niso imeli registrirane dejavnosti in niso prijavili dohodkov in jih finančna uprava še ni kontaktirala, to še ne pomeni, da jih ne bomo, kajti absolutni zastaralni rok je deset let," ob tem opozarja Glavač.

Lanska anketa Mirovnega inštituta je razkrila širšo sliko: več kot 60 odstotkov vprašanih, ki se v Sloveniji ukvarjajo s seksualnim delom, to počne neregistrirano oziroma na črno.