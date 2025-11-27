Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Furs udaril po OnlyFansu: od ustvarjalcev izterjal skoraj milijon evrov

Ljubljana, 27. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Malačič , D.L.
Komentarji
98

Ustvarjalce in ustvarjalke vsebin na spletni platformi OnlyFans je tik pred koncem leta doletel hladen tuš: Finančna uprava je v obsežnem nadzoru ugotovila množične kršitve davčne zakonodaje. Skupno so morali državi vrniti skoraj milijon evrov. Furs je sicer že lani opozoril, naj ustvarjalci preverijo, ali so ustrezno napovedali vse dohodke iz preteklih let, ter jih pozval k samoprijavi do konca leta. Manj kot 20 odstotkov ustvarjalcev je imelo registrirano dejavnost, pri čemer lahko globe za delo na črno znašajo od tisoč pa vse do 26 tisoč evrov.

Za začetek nekaj arhivskih izjav ustvarjalcev vsebin na OnlyFansu: "Povej mi, kaj si želiš, jaz ti povem, če to lahko naredim, cena pa je taka, kot je." "Ker v tem je denar, seks prodaja." "Jaz bi tudi lahko delala 20.000 evrov na mesec, če bi hotela."

V zadnjih nekaj letih je prihodke na OnlyFansu ustvarjalo več sto slovenskih rezidentov, pri čemer je imelo registrirano dejavnost manj kot 20 odstotkov uporabnikov. Njihovi skupni prihodki so v tem času presegli 10 milijonov evrov, medtem ko je absolutni rekorder zaslužil več kot milijon evrov.

9. decembra lani je Furs z javnim pozivom pozval vse, ki dosegajo dohodke na spletni platformi OnlyFans, naj si davčni status do konca leta uredijo s samoprijavo. "Jaz upam, da je folk to resno vzel, ker ko imaš enkrat Furs za vratom, si v bistvu 'gotov'," je takrat komentirala uporabnica portala Lara Goršek Kos. Svetovalec za odnose z javnostmi na Fursu Stojan Glavač pa komaj mesec dni kasneje: "Na podlagi našega poziva jih je od 80 odstotkov, ki tega prej niso sproti naredili, so zgolj trije registrirali dejavnost za nazaj."

V začetku letošnjega leta so tako uvedli posamične nadzorne postopke in kršiteljem dostavili prva "darila" nadzora. V zvezi z dohodki ustvarjalcev vsebin na OnlyFansu so do začetka letošnjega oktobra na Fursu uvedli 22 nadzorov davka iz dejavnosti, 29 nadzorov dela na črno ter več kot 90 prekrškovnih postopkov dela na črno.

"Je pravnomočno končanih 30 postopkov. 30 kršiteljem smo naložili globe iz opravljanja dela na črno v skupni višini 90.000 evrov, povprečno torej 3.000 evrov na kršitelja, izvršena pa je tudi kazen protipravno odvzete premoženjske koristi v skupni višini 877.000 evrov, kar povprečno znaša 30.000 evrov na kršitelja," je danes pojasnil Glavač.

Osebe, pri katerih je Furs vodil postopke zaradi suma dela na črno in so kljub temu nadaljevale z dejavnostjo, so se naknadno ustrezno registrirale v eni izmed predpisanih organizacijskih oblik. Ostali nadzori so še v teku. "Vsi zavezanci, ki so v preteklih letih dosegali dohodke na portalu OnlyFans, niso imeli registrirane dejavnosti in niso prijavili dohodkov in jih finančna uprava še ni kontaktirala, to še ne pomeni, da jih ne bomo, kajti absolutni zastaralni rok je deset let," ob tem opozarja Glavač.

Lanska anketa Mirovnega inštituta je razkrila širšo sliko: več kot 60 odstotkov vprašanih, ki se v Sloveniji ukvarjajo s seksualnim delom, to počne neregistrirano oziroma na črno.

OnlyFans FURS davčna zakonodaja delo na črno nadzor
Naslednji članek

Lani so podarili stanovanji, letos dobitkov še ne razkrivajo

Naslednji članek

Smučarski sejem Snežinka ponovno privablja množice

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (98)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
27. 11. 2025 20.02
+2
Sami črnuharji, ker delajo na črno!?
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
27. 11. 2025 20.06
Sektaši pa na belo (:
ODGOVORI
0 0
krjola
27. 11. 2025 20.02
+0
golob je občina pederrčina...
ODGOVORI
1 1
Sarko Sarko
27. 11. 2025 20.00
+0
Furs naj pregleda premoženje golobovcev. To bodo stevilke
ODGOVORI
2 2
enapi
27. 11. 2025 19.59
+3
Zdaj pa še seznam objaviti.
ODGOVORI
3 0
mrmih
27. 11. 2025 19.57
+3
pa bo za bozicnice 😆
ODGOVORI
3 0
Pimplc
27. 11. 2025 19.53
+0
so morali državi vrniti ??? a je bil drzavni denar ki so ga ukradli???
ODGOVORI
1 1
razumi če lahko
27. 11. 2025 20.02
Ja saj podjetje tudi plačuje raznovrstne davke pa to ni denar od države v čem je težava ?!
ODGOVORI
0 0
MESE?AR
27. 11. 2025 20.03
Seveda je davek državna last, od koga pa bi naj bil ?
ODGOVORI
0 0
Delboy Trotter
27. 11. 2025 19.52
+11
Ah punce, zgleda da bo treba spet na pločniku stat in delat za gotovino, kot nekoč. FURS tam še ne kontrolira.
ODGOVORI
11 0
krjola
27. 11. 2025 20.05
na pločnikih pa nevladniki kontrolirajo...
ODGOVORI
0 0
patogen
27. 11. 2025 19.50
+2
Jurčkovih 16 milijončkov odpisa, ni nič v primerjavi z mojim davčnim dolgom za 75 centov, za kateraga sem dobil izterjavo. In se Furs lahko pobaha z dobro izterjavo.
ODGOVORI
6 4
dron
27. 11. 2025 19.56
+3
To je zasluga tvojega šefa, da so odpisali milijončke evrčkov še jufkinem ritoliznikom....
ODGOVORI
3 0
galeon
27. 11. 2025 19.48
+10
Neumni tisti, ki plačujejo. Kažejo kaki siromaki so, da si ne morejo najt ženske.
ODGOVORI
10 0
LevoDesniPles
27. 11. 2025 19.56
+0
takole prideš bolj poceni skoz kot pa s temi modernimi zmedami XD
ODGOVORI
1 1
ho?emVšolo
27. 11. 2025 19.48
+4
Muca ji puca.
ODGOVORI
4 0
Mahh
27. 11. 2025 19.47
+3
Edini davek ki ga podpiram
ODGOVORI
4 1
juventina10
27. 11. 2025 19.46
+6
hm,hja,medtem,ko so jih znani familiji,vehementno odpisali.
ODGOVORI
6 0
Magic-G-spot
27. 11. 2025 19.43
+3
Danes se nastavljajo ko bodo pa stare pa bodo rekle da so bile zrtve digitalnih tihotapcev z belim blagom in velike zrtve pa bo spet potrebno delat za njih.
ODGOVORI
4 1
Colgate
27. 11. 2025 19.43
+1
A obstaja seznam punc iz Slovenije? rade volje sem subscriber
ODGOVORI
3 2
2mt8
27. 11. 2025 19.42
+0
Golobnjak je kar se tiče pufanja Slovenije presegel rekord Janše - s tem, da ni korone.
ODGOVORI
6 6
Colgate
27. 11. 2025 19.41
+7
to je itak easy money...tako, da se deklice ne sekirajo preveč🤔🤣
ODGOVORI
7 0
NotMe
27. 11. 2025 19.40
-6
Kazen je absolutno prehuda, tisto o zasegu vsega na črno zasluženega je kraja pri belem dnevu, ki je tudi ustavno vprašljiva. Izterjava dvojnih prispevk9v ter dohodnine za nazaj bi bila mnogo primernejša in tudi vzgojna kazen. S tem so dobesedno ustvarili socialne probleme, marsikdo si bo omislil socialno podporo in začel prodajati svoje telo direktno, a to bo pa ok? Pa spet ne bo pobranih davkov, bo pa zato kakšna bolezen več, kakšno nasilno dejanje več in kakšna tragedija več
ODGOVORI
1 7
Verus
27. 11. 2025 19.39
+9
ta država bo kmalu še "muco" obdavčila, vam povem :) Naslednji korak je davek na prdec ob prisilnem vgrajevanju filtra na ta-zadnjo. Močnejši in bolj "intenziven" bo, višja bo davčna stopnja. Vi kar volite leve stranke. ;)
ODGOVORI
12 3
2mt8
27. 11. 2025 19.39
+0
Golobnjak potrebuje denar. Ajde vsi Slovenci vsak UPN pa po 100€ prostovoljnega prispevka 😂😂😂
ODGOVORI
6 6
patogen
27. 11. 2025 19.40
+3
Namen plačila na položnici: Za Palestinsko upravo.
ODGOVORI
6 3
2mt8
27. 11. 2025 19.40
+1
Uh...samo 200 mio€ bi se nabralo. Drobiž.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384