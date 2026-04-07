Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Furs ustavil izdajanje sklepov o rubežih denarne socialne pomoči

Ljubljana, 07. 04. 2026 15.42 pred 58 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA M.V.
Nadzor Fursa in policije v Novem mestu

Na Finančni upravi RS (Furs) so že ustavili izdajanje sklepov o izvršbi po tistem, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči po zakonu o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, so pojasnili na Fursu. "Na finančni upravi odločitev ustavnega sodišča spoštujemo in upoštevamo," so navedli.

Ustavno sodišče je v četrtek do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki omogoča davčno izvršbo na denarno socialno pomoč. Meni, da škodljive posledice, ki bi lahko nastale z nadaljnjim učinkovanjem tega člena, pretehtajo nad škodljivimi posledicami njenega začasnega zadržanja.

Pobudo za oceno ustavnosti člena omenjenega zakona, znanega tudi kot Šutarjev zakon, so vložili Varuh človekovih pravic in devet pobudnikov, ki jim je pri vložitvi pobude pomagala Pravna mreža za varstvo demokracije. Med temi devetimi pobudniki so bili štirje odrasli in pet otrok.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi zapisalo, da takrat, kadar odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo začasno izvrševanje predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z ustavo. Ko odloča o začasnem zadržanju, je njegova presoja omejena na oceno možnosti nastanka težko popravljivih škodljivih posledic v navedenih primerih, so zapisali v sklepu, sprejetem v četrtek. Ustavni sodniki so sklep sprejeli z osmimi glasovi proti enemu, proti je glasoval sodnik Rok Svetlič.

V kabinetu predsednika vlade so v odzivu zapisali, da "je odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja dela zakona v svojem bistvu procesni 'varnostni mehanizem', in ne odraz končnega mnenja sodnikov o tem, ali je zakon v neskladju z ustavo".

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
07. 04. 2026 16.43
In to je dosegla tista ,ki bi morala te davno sedeti ,zaradi izdaje države, skupaj z Erjavcem.Drugace pa tile vsi naši pravniki niso za enega ameriškega.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
07. 04. 2026 16.39
A to velja zdaj ta vse,ali samo za socialna rje,?
Odgovori
0 0
300 let do specialista
07. 04. 2026 16.37
To to, sedaj bojo pa pridni...samo upogibajte hrbtenico in delite pravice.
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
07. 04. 2026 16.36
Tole ne sme pasti. Tudi Romom je treba dopovedat, da niso nedotakljivi in da je socialna pomoč privilegij in ne pravica. Zakone se spoštuje in pika.
Odgovori
+1
1 0
HardKore
07. 04. 2026 16.30
Volitve so mimo, ne potrebujejo nas več...
Odgovori
+1
1 0
Lion90
07. 04. 2026 16.10
Leva vlada podpira lopove in lenuhe, povprecnemu slovencu bi vse vzeli
Odgovori
-1
1 2
Lion90
07. 04. 2026 16.09
Kje je tukaj enakopravnost do vseh ostalih državljanov kateri moramo plačevati kazni? Tozba na evropsko sodisce zaradi neenakosti!
Odgovori
+2
3 1
Polde1
07. 04. 2026 15.57
Nimam komenatrja. Samo toliko o pravni stroki. Vsi ti naši pravni strokovnjaki so kot kure na domačem gnoju. Čim pa pridejo izven dvorišča na mednaradno prizorišče pa Slovenija gladko izgubi vse tožbe, pritožbe,.... Toliko o strokovnjakih.
Odgovori
+3
3 0
Perivnik
07. 04. 2026 15.50
Naj ustavno sodišče zadrži še izvršbe tistih prometnim kršiteljem, ki nam je edini vir dohodka mesečna plača ali pa tistim, ki jim je edini vir dohodka pokojnina. Preprosto, če tistim, ki sicer živijo od socialne podpore ni treba plačevati glob, zakaj bi jih tisti, ki živimo od plače ali pa tisti, ki živijo od penzije. Ali nismo pred zakonom vsi enaki?????
Odgovori
+6
6 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633