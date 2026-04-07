Furs ustavil izdajanje sklepov o rubežih denarne socialne pomoči

Ustavno sodišče je v četrtek do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki omogoča davčno izvršbo na denarno socialno pomoč. Meni, da škodljive posledice, ki bi lahko nastale z nadaljnjim učinkovanjem tega člena, pretehtajo nad škodljivimi posledicami njenega začasnega zadržanja.

Pobudo za oceno ustavnosti člena omenjenega zakona, znanega tudi kot Šutarjev zakon, so vložili Varuh človekovih pravic in devet pobudnikov, ki jim je pri vložitvi pobude pomagala Pravna mreža za varstvo demokracije. Med temi devetimi pobudniki so bili štirje odrasli in pet otrok.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi zapisalo, da takrat, kadar odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo začasno izvrševanje predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z ustavo. Ko odloča o začasnem zadržanju, je njegova presoja omejena na oceno možnosti nastanka težko popravljivih škodljivih posledic v navedenih primerih, so zapisali v sklepu, sprejetem v četrtek. Ustavni sodniki so sklep sprejeli z osmimi glasovi proti enemu, proti je glasoval sodnik Rok Svetlič.

V kabinetu predsednika vlade so v odzivu zapisali, da "je odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja dela zakona v svojem bistvu procesni 'varnostni mehanizem', in ne odraz končnega mnenja sodnikov o tem, ali je zakon v neskladju z ustavo".