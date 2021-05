Furs vrača 86,7 milijona evrov

Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 je finančna uprava izdala konec marca, in sicer 959.945 zavezancem. Od teh je za 36 odstotkov izračunala, da bodo del plačane dohodnine dobili vrnjeno. Povprečni znesek vračila, ki bo izplačano najpozneje danes, je 251 evrov.

Da morajo dohodnino doplačati, pa je pisalo na izračunih za 15,5 odstotka zavezancev iz prvega svežnja. Ti morajo zahtevani znesek poravnati najpozneje do ponedeljka, in sicer v skupnem znesku 29,1 milijona evrov. Izjema so zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, saj ta zadrži izvršitev.

Preostalih 48,5 odstotka izračunov je bilo brez vračila ali doplačila dohodnine.

Zadnji dan tega meseca bo finančna uprava na pošto odpremila še drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Ne bodo pa informativnega izračuna dohodnine prejeli tisti, za katere na Fursu od izplačevalcev dohodkov niso prejeli podatkov o odmeri dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in sicer v času od 15. junija do 2. avgusta.