Nove odločbe za lastnike gozdov, ki so prejeli višje položnice

Finančna uprava RS je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Tem bo v juniju izdala nove odločbe. "To pomeni, da jim ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna," so sporočili iz Fursa.

Davčnim zavezancem, ki menijo, da so prejeli napačen izračun obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, svetujemo, naj počakajo do konca maja. Takrat bodo lahko na eDavkih preverili, ali jim bo Furs izdal novo odločbo," so poudarili na Fursu. Zavezanci bodo lahko namreč od konca maja prejeli informacijo o morebitni izdaji nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 na spletni strani eDavki. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu zavezanec sporoči svojo davčno številko. Davčni zavezanec, ki se z odločbo ne strinja, hkrati pa ne bo prejel nove odločbe, mora vložiti pritožbo. Rok je do vključno 6. junija. "Če bo zavezanec prejel informacijo, da mu nova odločba ne bo izdana, hkrati pa se s prvotno ne strinja, bo imel še teden dni časa, da vloži pritožbo," so še dodali na Fursu. Spomnimo. Furs je 6. maja izdal 184.564 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Za nekatere zavezance pa je prejel napačne vhodne podatke, ki mu jih posredujejo zunanji viri, in sicer podatek o višini katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, zaradi česar je bil pri določenih zavezancih posledično izračun napačen.