Furs: Za vsakih 10 dni nova vloga za povračilo izpada prihodkov

"Če karantena ali obveznost varstva otrok traja več kot 10 dni, je treba vložiti novo vlogo, v kateri mora biti razvidno obdobje trajanja varstva. Za obdobje 30 dni obveznosti varstva otrok je treba denimo vložiti tri vloge," so danes opozorili v Fursu. Kot so dodali, pa ni pomembno, na koliko otrok se varstvo nanaša. "Višina povračila ni odvisna od števila otrok, temveč od trajanja oz. obdobja varstva,"so izpostavili.

V primeru varstva otroka lahko zavezanec v mesecu dni prejme povračilo v višini do 750 evrov, vendar mora za vsakih 10 dni varstva vložiti novo izjavo, v opisu pa mora biti razvidno, na katerih 10 dni varstva se vloga nanaša, denimo od 2. do 11. novembra, od 12. do 21. novembra ipd., so navedli primer.