Furs zarubil devet avtomobilov, prejeli več klicev dolžnikov

Kot smo poročali, je Furs po naših informacijah v zadnjih dneh več posameznikom iz romskih naselij zasegel avtomobile.

Danes so na Fursu potrdili, da skupaj s Policijo v teh dneh na območju PU Novo mesto preverjajo morebitne dolgove do države, kot so neplačane globe Policije, mestnih redarstev in drugih inšpekcijskih organov.

V zadnjem tednu so tako devetim dolžnikom na licu mesta zarubili osebna vozila in jih odpeljali v hrambo. V nadaljevanju postopka bodo vozila prodali na javni dražbi, izkupiček prodaje pa bodo namenili za poplačilo njihovega dolga.

"Izvršba nedavčnih obveznosti (npr. kazni drugih organov) poteka na enak način kot izvršba davčnih obveznosti. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje," so pojasnili na Fursu.

Dvema dolžnikoma medtem vozil niso odvzeli, ker sta v postopku rubeža dolg poravnala.