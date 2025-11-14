Svetli način
Slovenija

Furs zarubil devet avtomobilov, prejeli več klicev dolžnikov

Ljubljana, 14. 11. 2025 09.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S.
Na Finančni upravi so potrdili, da so v zadnjem tednu skupaj s Policijo na Dolenjskem izvajali poostrene nadzore, pri čemer so devetim davčnim dolžnikom zasegli osebna vozila. Ob tem opažajo tudi porast telefonskih klicev in osebnih obiskov zavezancev, ki se želijo informirati glede višine svojega dolga.

Kot smo poročali, je Furs po naših informacijah v zadnjih dneh več posameznikom iz romskih naselij zasegel avtomobile.

Danes so na Fursu potrdili, da skupaj s Policijo v teh dneh na območju PU Novo mesto preverjajo morebitne dolgove do države, kot so neplačane globe Policije, mestnih redarstev in drugih inšpekcijskih organov. 

V zadnjem tednu so tako devetim dolžnikom na licu mesta zarubili osebna vozila in jih odpeljali v hrambo. V nadaljevanju postopka bodo vozila prodali na javni dražbi, izkupiček prodaje pa bodo namenili za poplačilo njihovega dolga. 

"Izvršba nedavčnih obveznosti (npr. kazni drugih organov) poteka na enak način kot izvršba davčnih obveznosti. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje," so pojasnili na Fursu. 

Dvema dolžnikoma medtem vozil niso odvzeli, ker sta v postopku rubeža dolg poravnala. 

Finančna uprava sicer že od preteklega tedna na širšem območju Dolenjske opaža porast telefonskih klicev in osebnih obiskov zavezancev, ki se želijo informirati o višini svojega dolga. Poleg tega jih zanimajo tudi možnost obročnega plačila in informacije o tem, kako bi se lahko izognili rubežu vozil. 

Furs ob tem pojasnjuje, da v primeru, če glob ni mogoče izterjati z ukrepi upravne izvršbe, o tem obvestijo sodišče in predlagajo nadomestni zapor, in sicer v primeru, ko od dolžnika ene ali več neplačanih glob v skupnem znesku najmanj 1000 evrov dolga v postopku upravne izvršbe ni bilo mogoče izterjati.

Število obvestil za nadomestni zapor se po podatkih Fursa povečuje. V letošnjem letu so podali več kot 540 obvestil sodiščem, kar je 41 odstotkov več kot v celotnem lanskem letu. "V zadnjem tednu pa smo še povečali število izdanih obvestil in to za več kot polovico," so še dodali. 

V včeraj objavljenem članku smo poročali, da je Furs po neuradnih informacijah zasegel sedem avtomobilov, danes pa so sporočili uradno številko, ki je nekoliko večja.

KOMENTARJI (134)

xoxotox6
14. 11. 2025 11.11
vse te prijeme so imeli na razpolago že dossedaj, cel sistem je odpovedal važno da bo božičnica???? če spomin ne vara so podobno akcijo represije izvajali poleti na reki soči, kjer so lovili turite in agencije v neprebojnih jopičih in z orožjem????? sicer se je izkazalo da občine delajo na črno da nimajo dovoljen stavbnega, gradbenega in uporabnega za zaračunavanje pristojbin in izrekanje nelegalnih kazni. zanimivo FURS POLICIJA, INŠPEKCIJA tišči glavo v pesek od tega država ilegalnio dobi tudi DDV, kdo je tu bolj romski,občine država a, policija furs, inšpekcija?????
ODGOVORI
0 0
M E G A
14. 11. 2025 11.10
+1
treba se še vprašat od kje sploh denar da lahko kupijo taka vozila oziroma kako so določeni na licumesta poplačali dolg medtem ko dobivajo socialno pomoččč...to pleme ne bi smelo po logiki imeti toliko denarja
ODGOVORI
1 0
motorist_mb
14. 11. 2025 11.10
+2
Vse pobrat jim pa podpore ukinit 😡
ODGOVORI
2 0
Antena
14. 11. 2025 11.06
+3
Končno je FURS zacel delati
ODGOVORI
3 0
texas sun
14. 11. 2025 11.06
+2
namesto, da bi jim že zdavnaj od socialne trgali. Tako kot naredijo vsakemu drugemu neplačniku. Če ne poravnaš kazni se ti usedejo na račun. Takoj ko dobiš plačo odtrgajo delež. Ampak samo pri slovencih pri "ogroženi skupini" ne
ODGOVORI
3 1
Darko32
14. 11. 2025 11.12
Temu se reče delo po liniji najmnjšega odpora. Glavni problem je v tem, ker je javne uprave in drugih služb preveč in so preštevilčne. Rezultati pa so, da gre vse v maloro, ker gremdo v izčrpavanje sistema do onemoglosti. ZAto se ne smemo čuditi, če bo počilo na celi črti. PRI tem ima veliko masla na glavi potuhnjenci, ki so se iz KOMUNSITOV poskrili v druge pore in še vedno delajo isto naoprej. Slika je več kot jasna.
ODGOVORI
0 0
Polona.
14. 11. 2025 11.06
+1
To bi morali opravljati že tri leta.Govoromo o najbolj nesposobni in pokvarjeni vladi vseh časov.
ODGOVORI
3 2
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 11.10
A pred petimi leti pa ne ???? Svašta no. To bi morali početi že od leta 1991. Ne pa, da se izumitelj premajhnega kaslca, ki je uspešno izumil način, kako se izogniti rubežu in sodnim pošiljkam ter tako dosegel zastaranje in padec sodnih postopkov, zdaj celo poteguje za položaj predsednika vlade.
ODGOVORI
0 0
Smuuki
14. 11. 2025 11.05
+3
Zdaj je treba sodno preganjati plačane ministre, uradnike zaradi opuščanj nujnih ravnanj. Ti bi morali to izvajati ves čas. Ves čas veljajo isti zakoni pa so zavestno, plansko, dogovorno dopuščali izjeme. Se lahko vprašamo zakaj? Kar naenkrat se vse da. Kaj je bilo včeraj dugače? Zakaj so to izvajali pri civilih? Zakaj so uličarjem, romom odpisovali kazni? Prav ta imena in priimki na mestih so si dovolili lastno presojo za koga zakoni veljajo in komu bodo naredili izjemo. Sodno preganjati vse ki so izvajali diskriminacijo, ki so kršili zakononado ki je vse to dopuščala
ODGOVORI
3 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 11.04
+1
Očitno je, da davčni, prekrškovni organi niso usposobljeni, ne trenirani, ne motivirani, da bi se ukvarjali s primeri izmikanja postopkom, z manevri namenjenim zastaranju, s kopičenjem kazni, z dolgovi, ki presegajo 10.000 evrov ... v teh primerih zablokirajo, zamrznejo, ne vedo, kaj bi ... Bržkone je problem ne obstoj prakse za boj s tovrstnim organiziranim kriminalom, pa tudi zakoni so spisani tako, da lahko malo bolj vešč in izurjen odvetnik svoji stranki, ki ima očitno slabe namene, zagotoviti zastaranje ali padec primerov. Pač morali bi ločiti, majhne prekrške, bagatelne zadeve od primerov, ki izstopajo, ko gre za očitne kriminalne zadeve .. Mogoče z ustanovitvijo posebnih mafijskih sodišč ? Navadna sodišča so očitno preveč zasuta s primeri, da ne znajo, ne zmorejo sankcionirati zadev velikega kriminala.
ODGOVORI
1 0
96bimBo
14. 11. 2025 11.03
+2
Ok, naj tudi Neromom, ki so na socialki, zarubijo drage avtomobile. Zakon velja za vse, ali ne?
ODGOVORI
3 1
DirtySanchez
14. 11. 2025 11.02
+6
Pravilno vsem dolžnikom pobrat vozila in kar imajo vrednega. Če moram jaz vse plačevat naj plačujejo vsi. Red je red
ODGOVORI
7 1
ljubitelj
14. 11. 2025 11.01
-4
JA SVOBODA JE PRIŠLA SEDAJ MORAMO PAZITI KAJ DELAMO!
ODGOVORI
1 5
bronco60
14. 11. 2025 10.58
+8
Res je, zakaj šele sedaj, pred volitvami?? Res nas imajo za norce, odvzem imetja zaradi nedokazanega izvora in neplačanih kazni,bi morali to početi že 30 let.
ODGOVORI
8 0
dule71769904
14. 11. 2025 10.55
+2
sej ne morem verjet folk kliče kok je dolžen alooo
ODGOVORI
3 1
Buča hokaido
14. 11. 2025 11.00
+6
Seveda kličejo. Dolg je sestavljen iz glavnice, obresti in stroškov. Vsak si tega ne zna izračunat.
ODGOVORI
6 0
M_teoretik
14. 11. 2025 11.02
+4
Da vejo, kaj je ceneje dolg ali vrednost zaplembe!?
ODGOVORI
4 0
E.Nigma
14. 11. 2025 11.02
+1
Zakaj pa ne? In, če oddaš še vlogo na Furs in opcija je, da sam določiš datum, ki se ga je potrebno striktno držati na dolocen datum ti dajo na obroke. Če datum zamudiš ti trgajo preostanek ponovno vse kar dobiš nad 940€.
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
14. 11. 2025 11.03
+1
Al, pa zato, ker so račune in kazni uporabljal za podkurit v pečeh!?
ODGOVORI
1 0
E.Nigma
14. 11. 2025 11.03
+1
Plus tega se izogneš vsakič strošek banke in izvršitelja. Kar je lahko 50€ za vsak odtegljaj. Pa če je 20€
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 10.55
+3
Torej sprememba zakonodaja, ki omogoča rubež premičnin in nepremičnin kršitelju/kriminalcu njegovim daljnim in bližnjim sorodnikom, ter lastnikom, ki jim je v zadnjih 10 letih opravil darilni prepis premoženja v obliki darilne pogodbe. Gre za mafijo. Ne ščititi pretkanih kriminalcev, ki se izmikajo, nismo zato dobili državo, da so kriminalci priviligirana kasta ... Je ta država zmožna narediti preskok in narediti vojno kriminalu, mafiji, ki s pravniškimi manipulacijami izigrava kaznovalni sistem. Torej: narediti res učinkovit sistem vročanja pošiljk, sistem izvršb, prioriteta mora biti veliki kriminal, ne bagatelne kazni, in narediti kazniv sistem izmikanja postopkom z namenom zastaranja ... Torej tudi omogočiti revizijo postopkov, če bi se pojavil sum, da je oproščeni z uporabo izmikalnih manevrov dosegel zastaranje in padec postopkov na sodišču.
ODGOVORI
3 0
461864
14. 11. 2025 10.54
+13
Kaj so do sedaj delali na fursu, navadne državljanom pa že za drobiž pošiljajo grozila pisma. Smo res vsi enakopravni?
ODGOVORI
13 0
tincoop
14. 11. 2025 10.49
+9
In zakaj zadnjih 10 let niso tega tam počeli? Ni ti ko je bil presvetli predsednik!?
ODGOVORI
10 1
Pajo_36
14. 11. 2025 10.53
+2
Ker policija sama ni bila zaščitena, ker se je vedlo kdo je policaj in tako dalje... Sploh, ko je Hojsi 2021 dal ven sezname specilanih enot in policije...ampak glej ga zlomka, zakaj ste v sindikatu policije tiho??? Slovenski fenomen, kaj pa, ko je štala vsi vse vejo, pa vsi tiho ! Nemški sistem, jamranje na potenco, ko je pa nekaj za narest in ko se uvaja reforme in spremembe pa sama jamrarija... brez veze.
ODGOVORI
4 2
kr nekdo
14. 11. 2025 10.54
+2
misliš zadnjih 30let oziroma odkar obstaja slovenija
ODGOVORI
2 0
big_foot
14. 11. 2025 10.55
+1
Bi ti šel dol ko pa romi poznajo kdo si, od kod si in kje se šolajo tvoji otroci? Do sedaj so hodili tja le specialci v fantomkah - teh pa tudi ni non stop na voljo za vsak prekršek.
ODGOVORI
2 1
Darko32
14. 11. 2025 10.49
+2
SAmi so se izdali, da so ves čas zavajali javnost, da nič ne morejo. Tako so preko zakona, katerega aso sprejeli oziroma predlagali povsem z drugim namenom. Sedaj vidimo javno, da so POLICAJI ZAVAJALI Z 900 na uro. Bodimo realni in pošteni. Že na daleč se vidi, da je cilj takšnih predlogov povsem v drugo smer. Iste občine do danes niso predstavile kam so namenile denar iz naslova za ROME. Torej so ga župani pokradli. Sedaj pa govorijo, da POLICAJI nimajo pooblastil. V tem čklanku lahko beremo, da po videnem niso hoteli delati, ker če dela po liniji najmnjšega odproa bo dobil isto plačo in še nagrajen. Že sam primer POGOREVC je pokazal neko drugo sliko in to je kako so se spečali POLICAJI in ŽUPANI, ter lokalci in tvorijo lepo sistemsko korupcijo. Pustimo kdo je koga udaril ob strani. Primeri kažejo nekaj drugega in to je kako so se vsi skupaj spečali in na tej točki imamo drugi problem in to je sistemska korupcija na lokalnem nivoju. Potem pa se gremo neko pravno in nevem kakšno še državo. Zato GOLOB je odprl področja, katera niso po godu drugim in tukaj je potrebno biti pazljiv pri ŠUŠTARJEVEM zakonu in to zelo, ker gre za povsem druge cilje in ne zagotavljanje varnsoti naroda ampak za utrditev korupcije nalokalnem nivoju. Zelo lepo sliko je pokazal župan POGOREVC, k oje na lokalni zabavi plesal z POLICISTKO in tukaj vidimo do kje so se spoznali vsi.
ODGOVORI
5 3
M_teoretik
14. 11. 2025 10.48
-1
Janez pravi, da če bi njegova vlada to počela, da bi jih ozmerjal za fašiste. Bolj bi šlo za to ker jim ne bi zaupali. Ker bi bilo tako kot če bi Lisica predpisovala varovanje kurnika!?
ODGOVORI
4 5
Pajo_36
14. 11. 2025 10.47
+6
Pa še komentar na vse tole in vse, kar se dogaja. Nasilja bo skoz več, evo vam včeraj Bavarski dvor, ker pač enostavno ne zante več vzgajati mulcev. Namesto, da jih kaznujete, se z njimi pogovarjate. Ko sem jaz se stepel s sosedom, in sem jaz začel, je star foter še mene nagonil, in mi rekel: no, a je fletno par batin fasat? danes pa dovolite, da vas mulci, stari tri leta udarjajo, ker nekaj ne dosežejo. Samo enkrat sem udaril matko, ko sem bil majhen, šamarčina mi v glavi še danes odzvanja. Tako je potem pri 15. letih že zdavnaj prepozno vzgajat sončke, da se obnašajo, tako kot je treba. Ker navadili ste jih, da so samosovji, da so samo oni, to jih navajate vi in tale divji kapitalizem ! Ni več tega, da je neka skupnost, neka druščina in držijo skupaj, ampak egoizem na potenco. Najprej nevzgojeni in razvajeni, potem zlivajo vase litre energijskih pijač, pa v meka še hitr se najest ane...ne vem kaj je blo narobe z litrco pa škatlo čikov... aja pa še tele skiroje pokupit, da se ja pobijajo po cestah...
ODGOVORI
7 1
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 10.45
+11
Boli me politika, ampak dejstvo je, da nekaj ne štima v tej državi. Primer: radar, stacionarni, prekoračitev hitrosti 15 km. Ja gre za prekršek. Vem. Že v roku 48 ur sem dobil na dom pošiljko !!! v roku 48 ur. V manj kot enem mesecu, če ne bi plačal, bi imel na vrati izvršbo, torej polni znesek plačila plus največja možna taksa, globa prekrškovnega organa ... Torej če bi imel premajhen kaslc, bi poštar ne bi mi mogel izročiti kazni in kaj bi jo lahko odnesel brez kazni ali kaj ???? Oziroma kazni bi se mi kopičile, in bi pri organu romale v arhiv, v zadnji predal, ker imajo prioriteto neplačane parkirnine ??? To je škandal. Ne vem kako naj to zapišem. Sem zgrožen kot človek, kot občan, davkoplačevalec, državljan, volivec, prebivalec te države
ODGOVORI
11 0
kr nekdo
14. 11. 2025 10.49
+5
tako je to. če ti je vse dovojeno in nimaš nabiralnika. Organi pa niso delali kot bi morali. sedaj se pa, da. zakaj?
ODGOVORI
5 0
iRobert
14. 11. 2025 10.49
+1
dej ne bluzi, dobis listek in greš dvignit na pošto in šteje se od dne ko si pošte prejel oz ti jo vročijo. vozi po omejitvah , ni težko..., kaj bi šele rekel če bi bil v španiji kjer je radarjev 100x vec ali v avstriji kjer jih prav tako na tone, so pa kulturni na cesti ne pa kot pri nas ko se ti nabijajo na rit ko da so sami buzijine glede na to da gres xy odstotkov hitreje kot je omejitev a se vedno v toleranci 10%
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
14. 11. 2025 10.56
+3
hehe 800 ljudi pa en naslov. Kam dobiš listek? pa kje imaš nabiralnik? Dej mal se pozanimaj kako ti ljudje funkcionirajo.
ODGOVORI
3 0
