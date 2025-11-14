Furs zarubil devet avtomobilov, prejeli več klicev dolžnikov

Kot smo poročali, je Furs po naših informacijah v zadnjih dneh več posameznikom iz romskih naselij zasegel avtomobile.
Danes so na Fursu potrdili, da skupaj s Policijo v teh dneh na območju PU Novo mesto preverjajo morebitne dolgove do države, kot so neplačane globe Policije, mestnih redarstev in drugih inšpekcijskih organov.
V zadnjem tednu so tako devetim dolžnikom na licu mesta zarubili osebna vozila in jih odpeljali v hrambo. V nadaljevanju postopka bodo vozila prodali na javni dražbi, izkupiček prodaje pa bodo namenili za poplačilo njihovega dolga.
"Izvršba nedavčnih obveznosti (npr. kazni drugih organov) poteka na enak način kot izvršba davčnih obveznosti. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje," so pojasnili na Fursu.
Dvema dolžnikoma medtem vozil niso odvzeli, ker sta v postopku rubeža dolg poravnala.
- FOTO: Policija.si
Finančna uprava sicer že od preteklega tedna na širšem območju Dolenjske opaža porast telefonskih klicev in osebnih obiskov zavezancev, ki se želijo informirati o višini svojega dolga. Poleg tega jih zanimajo tudi možnost obročnega plačila in informacije o tem, kako bi se lahko izognili rubežu vozil.
Furs ob tem pojasnjuje, da v primeru, če glob ni mogoče izterjati z ukrepi upravne izvršbe, o tem obvestijo sodišče in predlagajo nadomestni zapor, in sicer v primeru, ko od dolžnika ene ali več neplačanih glob v skupnem znesku najmanj 1000 evrov dolga v postopku upravne izvršbe ni bilo mogoče izterjati.
Število obvestil za nadomestni zapor se po podatkih Fursa povečuje. V letošnjem letu so podali več kot 540 obvestil sodiščem, kar je 41 odstotkov več kot v celotnem lanskem letu. "V zadnjem tednu pa smo še povečali število izdanih obvestil in to za več kot polovico," so še dodali.
V včeraj objavljenem članku smo poročali, da je Furs po neuradnih informacijah zasegel sedem avtomobilov, danes pa so sporočili uradno številko, ki je nekoliko večja.
