Furs zasegel več kot štiri tone tobaka

Uradne osebe Finančni upravi RS (Furs) so odkrile nezakonito proizvodnjo cigaret in drobno rezanega tobaka 28. oktobra. V sklopu finančnega nadzora so rekordno količino tobaka za kajenje – štiri tone in 370 kilogramov – tudi zasegle.

Od navedene količine je bilo dve toni in 315 kilogramov v obliki drobno rezanega tobaka in nezakonito proizvedenih cigaret. Dve toni in 55 kilogramov pa je bilo v obliki fino zrezanega v tobačni prah. "Oboje se v skladu s trošarinsko zakonodajo uvršča pod tobak za kajenje," so pojasnili na Furs.

Hkrati so zasegli tudi večje količine embalaže s ponarejenimi vzorci in napisi priznane blagovne znamke cigaret ter opremo za proizvodnjo. "Državni proračun RS bi bil s prodajo na črnem trgu oškodovan za kar 400.000 evrov v obliki trošarine in DDV," so razložili na Furs.

Zaradi nezakonite proizvodnje in nezakonitega posedovanja tobačnih izdelkov bodo zoper storilca uvedeni ustrezni postopki zaradi kršitev določb zakona o trošarinah in o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, so še dodali.