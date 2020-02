Furs znova neuspešen pri prodaji parcele zadolženega Jureta Jankovića

Dolg Jureta Jankovića izhaja iz naloženih dodatnih davčnih obveznosti, ki mu jih je odmerila Finančna uprava (Furs). Ta je med inšpekcijskim nadzorom med letoma 2006 in 2010 pri Jankoviću odkrila nesorazmerje med ustvarjenimi prihodki in porabo. Dolg Jankovića znaša 594.000 evrov. V obdobju nadzora naj bi Jankovićeva zasebna poraba in premoženje za 1,3 milijona presegala uradno prijavljene prihodke.

Po novem zakonu o izvršbi sta zdaj predvideni dve dražbi in ne več tri. Ker je bila to druga, mora zdaj Furs v ponovni postopek prodaje. Juretu Jankoviću so leta 2012 že rubili hišo. Zaradi dolga, ki je znašal tri milijone evrov, so iz hiše odnesli stole, televizijo, kavč, sef, kolesa in slike.