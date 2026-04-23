Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Furs znova pri Zavašnikovih, tokrat blokirali parkirišče in odpeljali BMW

Ljubljana, 23. 04. 2026 17.47

Avtor:
D.L.
Inšpektorji finančne uprave so izvedli nov nadzor pri družini Zavašnik zaradi dolgov. Zaradi neupravičenega zaračunavanja parkirnine so dostop preprečili z betonskimi bloki, ob tem pa so družini zarubili tudi luksuzno vozilo znamke BMW.

Družino Zavašnik, ki je imela v lasti nekdanjo diskoteko Lipa, prizorišče tragičnega stampeda, so znova obiskali inšpektorji finančne uprave. 

Zavašnikovi so namreč na parkirišču, ki ni več v njihovi lasti, zaračunavali parkirnino, postavili so celo zapornice. Inšpektorji so šli v akcijo že ob osmih zjutraj in uvoze na parkirišče zaprli z betonskimi bloki. 

Furs je sicer Zavašnikom parkomate zapečatil že julija lani, a so nas že naslednji mesec bralci obvestili, da družina spet zaračunava parkirnino. Na Fursu upajo, da bodo betonske pregrade temu vendarle naredile konec.

Preberi še Družina Zavašnik še naprej na črno zaračunava parkirnino?

Družini, ki naj bi imela kar pol milijona evrov davčnega dolga, so tudi zarubili luksuzni avtomobil znamke BMW. 

Spomnimo, Zavašniki so imeli v lasti nekdanjo diskoteko Lipa, kjer je v stampedu 23. decembra 2005 množica do smrti pohodila tri dekleta. Dve sta umrli na kraju tragedije, tretja čez nekaj dni v bolnišnici. Robert Zavašnik je bil spoznan za krivega, a je izginil in se zaporu izogibal do zastaranja primera.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
23. 04. 2026 19.25
Tak kanta bo tudi na naslednji dražbi FURSa?
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
23. 04. 2026 19.22
Vsa je sreča, da nismo na.....Balkanu. Sicer......
Odgovori
0 0
franc1972slo
23. 04. 2026 19.20
A to je čudežni kamniti blok, ki ga noben buldožer najet za 200€ ne podre?
Odgovori
0 0
bilythekid321
23. 04. 2026 19.16
to je samo v sloveniji mogoče.
Odgovori
+1
2 1
chubba
23. 04. 2026 19.15
Pa ne mi reč, da službe, ki jih plačujemo niso vedele kje se je tip nahajal do zastaranja in razpisati mednarodno tiralico pa obvestit organe tuje države za prijetje. . (Skovik, Policija, Pravosodje).
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
23. 04. 2026 19.14
lol saj ni čudno da imajo fursovci doma vozni park od 100k navzgor na veliko kolo.. malo mahneš tu pa malo tam, pa še kakšna kuverta pa je bajta in bazen XD
Odgovori
+3
3 0
metuljka
23. 04. 2026 19.14
Janša jim krije hrbet
Odgovori
-3
1 4
Groucho Marx
23. 04. 2026 19.14
Na Fursu upajo, da bodo betonske pregrade temu vendarle naredile konec. Oni upajo. Komedija. 😂🤣
Odgovori
+3
3 0
mario7
23. 04. 2026 19.13
Kdaj bodo Zavašniki na Dobu?
Odgovori
+3
3 0
metuljka
23. 04. 2026 19.14
janša jim krije hrbet
Odgovori
-2
1 3
rogla
23. 04. 2026 19.10
Enostavno: Završnikom trajno prepovedati vse vrste dejavnosti!
Odgovori
-1
1 2
mario7
23. 04. 2026 19.08
Bravo furs!
Odgovori
+2
3 1
PetindvajsetUR
23. 04. 2026 19.05
Ce bi bila ena od teh moja hci...ne bi bilo vec tezav s tem Zavasnikom.
Odgovori
+0
6 6
TITO50
23. 04. 2026 19.05
Žalost, še večja žalost pa je, da imamo desetine oblastnikov, ki so jim zadeve zastarale, jasno pa je, da zadeve ne morejo zastarati brez pomoči sodstva.
Odgovori
+5
5 0
Misanthrope
23. 04. 2026 18.57
Pravilno
Odgovori
+0
4 4
štrekeljc
23. 04. 2026 18.48
Veliko bolje bi bilo, če bi država blokirala Zavašnike in ne parkirišča. S tem so zaj.... samo obiskovalce Šmarne gore.
Odgovori
+5
8 3
bc123456
23. 04. 2026 18.47
TO JE REZULTAT SLOVENSKE VLADE IN ORGANOV PREGONA -- NESPOSOBNOST konkretnih ljudi v VLADI SLOVENIJE -- neuspešni pri kriminalu , reševanje ROMSKE problematike, zdravvstvena problematika , korupcije , in še in še ..................
Odgovori
+5
9 4
Justice4all
23. 04. 2026 18.44
Kdaj bo pa jankovič Jr.na vrsti...
Odgovori
+11
14 3
metuljka
23. 04. 2026 18.41
Zavašnik je Janšev pudelj.. zato mu ni nič hudega, nikoli sedel za smrti treh mladih punc ..
Odgovori
+1
15 14
Buci in Bobo
23. 04. 2026 18.45
Ni edini, ki ni. Imamo še hujše kekce. Važno da niso s teboj v sorodu. Na tri punce tu mislim... da lohka pluvaš.
Odgovori
-6
3 9
Buci in Bobo
23. 04. 2026 18.47
Antijanšistom ni pomoči.
Odgovori
-3
6 9
Lock Down
23. 04. 2026 18.57
Saj bi tudi janša še večkrat moral sedeti, pa je s skrivanjem poštnega nabiralnika in izogibanjem prevzemanja pošte dosegel, da so zadeve zastarale.
Odgovori
+5
9 4
Buci in Bobo
23. 04. 2026 19.09
Pa si ti mogoče videl na kakšen način "so mu" dostavili pošto? Prosim da mi odgovoriš.
Odgovori
-1
1 2
Kaja15
23. 04. 2026 19.11
Sodstvo v Sloveniji je po vecini od levakov, če tega ne veš!
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
23. 04. 2026 18.41
Slej ko prej bodo morali vozilo vrniti….to so zgodbe, da se odvrača pozornost na druge pomembne stvari
Odgovori
+9
14 5
mario7
23. 04. 2026 19.11
Zakaj vrniti? Ti veš kaj je rubež?
Odgovori
+0
1 1
mito24
23. 04. 2026 18.36
Previdno da nebodo ponovno prevladale človekove pravice in lukne v postopku
Odgovori
+10
10 0
konc
23. 04. 2026 18.41
To pa itak. Luknje v naših zakonih, imajo načitane vsi "boljši aka dražji" odvetniki.
Odgovori
+4
4 0
