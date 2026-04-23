Furs znova pri Zavašnikovih, tokrat blokirali parkirišče in odpeljali BMW

Družino Zavašnik, ki je imela v lasti nekdanjo diskoteko Lipa, prizorišče tragičnega stampeda, so znova obiskali inšpektorji finančne uprave.
Zavašnikovi so namreč na parkirišču, ki ni več v njihovi lasti, zaračunavali parkirnino, postavili so celo zapornice. Inšpektorji so šli v akcijo že ob osmih zjutraj in uvoze na parkirišče zaprli z betonskimi bloki.
Furs je sicer Zavašnikom parkomate zapečatil že julija lani, a so nas že naslednji mesec bralci obvestili, da družina spet zaračunava parkirnino. Na Fursu upajo, da bodo betonske pregrade temu vendarle naredile konec.
Družini, ki naj bi imela kar pol milijona evrov davčnega dolga, so tudi zarubili luksuzni avtomobil znamke BMW.
Spomnimo, Zavašniki so imeli v lasti nekdanjo diskoteko Lipa, kjer je v stampedu 23. decembra 2005 množica do smrti pohodila tri dekleta. Dve sta umrli na kraju tragedije, tretja čez nekaj dni v bolnišnici. Robert Zavašnik je bil spoznan za krivega, a je izginil in se zaporu izogibal do zastaranja primera.
