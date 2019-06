Fursov razpis za servisiranje vozil izključuje nepooblaščene serviserje

Furs prek razpisa za obdobje dveh let išče serviserje za 247 vozil, s katerimi razpolaga. A nanj se lahko prijavijo samo pooblaščeni serviserji, kar je razburilo nepooblaščene. "Razpis je sestavljen tako, da za določeno območno enoto lahko kandidira zgolj in samo točno določen servis. Ker ni konkurence, ta posledično lahko določa urno postavko in ceno materiala po lastni volji," pravijo.

Finančna uprava republike Slovenije (Furs) prek razpisa za obdobje dveh let išče serviserje za servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen. Čas za prijave na 32 različnih sklopov se izteče 18. junija. A v razpisu zahtevajo samo pooblaščene serviserje, nepooblaščeni, ki so cenovno veliko ugodnejši, pa ne pridejo v poštev. "Razpis je sestavljen tako, da za določeno območno enoto lahko kandidira zgolj in samo točno določen servis. Ker ni konkurence, ta posledično lahko določa urno postavko in ceno materiala po lastni volji," nas je opozoril bralec. Tudi pod Fursovo objavo na portalu javnih naročil so komentarji, v katerih ljudje opozarjajo na nedovoljeno omejevanje konkurence. "Servisne posege na vozilih lahko opravlja vsak serviser, ki je za to ustrezno usposobljen, ki zagotavlja vgradnjo ustreznih nadomestnih delov in ki razpolaga z ustreznimi orodji (tako mehanskimi kot programskimi) za servisiranje določene znamke vozil. Iz razpisne dokumentacije tudi nikjer ne izhaja, ali so vozila še v garancijski dobi, opozarjamo pa, da je razpis razpisan za dve leti z možnostjo podaljšanja še za dve leti, zaradi česar je zelo verjetno, da vozila v času trajanja razpisa ne bodo več v garancijski dobi. Pa četudi vozila so v garancijski dobi, to ne vpliva na možnost, da redno servisiranje opravlja katerikoli ustrezen serviser, ne glede na to, ali je pooblaščen, ali ne," je zapisal eden od njih. S takim pogojevanjem Furs po njegovem mnenju krši Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), kar predstavlja razlog za vložitev revizijskega zahtevka. "Naročnik si je s takim ravnanjem zaprl možnost pridobiti ugodnejšega ponudnika ter pri določenih sklopih omejil izbor celo le na enega ponudnika (denimo sklop 24, najverjetneje pa še kakšen). S tem je nedopustno omejil konkurenco, omogočil ponudniku, ki edini izpolnjuje pogoje, da postavi skoraj kakršnokoli ceno, hkrati pa si povečal stroške s prevozi vozil, saj bo vozila moral voziti na oddaljenejši servis, čeprav ima eventualno bližje ugodnejši servis, ki izpolnjuje vse pogoje," je še dodal in Furs pozval k spremembi pogojev.

Furs prek razpisa išče serviserje za svojih 247 vozil. FOTO: Aljoša Kravanja

AVK: Takšno pogojevanje je lahko v nasprotju s pravili konkurence Da je pogojevanje ohranitve tovarniške garancijske avtomobilske garancije s servisiranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in z uporabo le originalnih nadomestnih delov lahko v nasprotju s pravili konkurence, opozarja tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK). Kot so pojasnili za 24ur.com, je Evropska komisija na področju prodaje, popravil, distribucije rezervnih delov in vzdrževanja motornih vozil sprejela uredbi, ki določata, da je nedopustna omejitev, o kateri se dogovorita dobavitelj sestavnih delov in kupec, ki te sestavne dele vgrajuje v motorno vozilo, in ki dobavitelju omejuje možnost, da bi sestavne dele prodajal kot nadomestne dele tudi končnim uporabnikom, neodvisnim serviserjev in drugim ponudnikom storitev. Nedopustna je tudi omejitev prodaje rezervnih delov za motorna vozila s strani članov selektivne distribucije neodvisnim serviserjem (v praksi to pomeni, da morajo tudi neodvisni serviserji imeti prost dostop do originalnih rezervnih delov, ki jih je mogoče dobiti le od proizvajalca motornega vozila ali članov njegovih pooblaščenih mrež). S strani proizvajalca motornih vozil je nedopustno omejevati dobavitelja pri dobavi rezervnih delov, orodij za popravilo, diagnostičnih pripomočkov in druge opreme neposredno tako pooblaščenim kot neodvisnim distributerje ali pooblaščenim ali neodvisnim serviserjem in končnim uporabnikom. S strani proizvajalca motornih vozil pa je nedopustno omejevanje dobavitelja sestavnih delov, da le ta dobavljene sestavne dele ali rezervne dele ne bi učinkovito in na vidnem mestu označil s svojo blagovno znamko ali logotipom (slednje je pomembno, saj imajo potrošniki in serviserji tako možnost ugotoviti, kateri rezervni deli drugih dobaviteljev tudi ustrezajo nekemu motornemu vozilu, poleg delov, ki nosijo blagovno znamko proizvajalca vozila). "Cilj teh omejitev je, da se ohrani konkurenca tako med člani pooblaščenih servisnih mrež kot tudi med temi člani in neodvisnimi serviserji, proizvajalci delov in distributerji. Nedopustna je zloraba garancij, bodisi osnovne, bodisi razširjene, če proizvajalec garancijo kupcu pogojuje s tem, da mora kupec vsa servisna in vzdrževalna dela, tudi tista, ki niso zajeta v garanciji, opraviti v okviru pooblaščene servisne mreže proizvajalca vozil," so pojasnili. Vse našteto neodvisnim serviserjem zagotavlja, da lahko servisirajo vozila tudi v času tovarniške garancije, prav tako kot pooblaščeni serviserji določenega proizvajalca, ob tem pa ne sme biti ogrožena tovarniška garancija, če serviser upošteva tovarniške normative in standarde, predpisane s strani proizvajalca vozila. "Glede na navedeno in glede na informacije, s katerimi razpolagamo, agencija meni, da pogoj naročnika, da lahko storitve servisiranja, vzdrževanja in popravila službenih vozil opravljajo zgolj pooblaščeni serviserji, ni v skladu z omenjenima uredbama. S takšnim pogojem po mnenju agencije lahko pride do izključevanja neodvisnih serviserjev in s tem konkurence, saj tako določenim podjetjem (pooblaščenim serviserjem) neutemeljeno zagotavlja privilegiran položaj pri poslovanju na trgu," so še dodali.

Furs potrebuje serviserje za servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen. FOTO: Dreamstime