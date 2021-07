Davčne počitnice za podjetnike, podjetja, računovodje in davčne svetovalce

Na Finančni upravi Republike Slovenije so se odločili za uvedbo tritedenskih davčnih počitnic, od vključno 26. julija do vključno 13. avgusta. To bo čas, ko Finančna uprava ne bo pozivala davčnih zavezancev, njihovih računovodij ali davčnih svetovalcev, da ji dostavijo kakšno dokumentacijo. Vseeno pa bodo nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno.

Da je bilo letošnje leto je bilo eno najnapornejših, priznavajo tudi na Fursu. "Utrujenost se kaže že pri vseh, pri davčnih zavezancih, njihovih računovodjih, davčnih svetovalcih in seveda tudi finančnih uradnikih. Zato smo se odločili, da letos uvedemo tritedenske davčne počitnice," so zapisali v sporočilu za javnost. Ne glede na vse to pa bodo na Fursu pripravljeni za davčne zavezance oziroma vse tiste, ki bodo želeli opraviti kakšne aktivnosti na finančni upravi. Tako bodo nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno. icon-expand Na Fursu so se odločili za tritedenske počitnice. FOTO: Shutterstock Izvajanje nalog po posameznih področjih bo potekalo v nekoliko omejenem obsegu, pojasnjujejo. Delo na področju nadzora bo z zavezanci za davek potekalo le v postopkih, v katerih so bili termini že predhodno dogovorjeni oziroma je termin možno uskladiti po predhodno vzpostavljeni telefonski ali elektronski komunikaciji. Če zavezanec za davek ne bo dosegljiv oziroma se na telefonski poziv ne bo odzval, mu bodo poslali pisni poziv po 15. 8. 2021. Izjema so zahtevki za vračilo DDV, pri katerih zaradi kratkih rokov za vračilo in interesa zavezanca za davek proces poteka kot običajno. "Vsekakor pa bomo pozorni na postopke, ko je zadevo zaradi same narave oziroma zaradi posebnih okoliščin treba obravnavati kot nujno, npr. postopki, pri katerih je treba paziti na zastaranje," so še zapisali. icon-expand