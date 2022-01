FURS lani pobrala za skoraj desetino več prihodkov kot v predkoronskem letu 2019

Medtem ko je leto 2020 zaznamovalo precejšnje zmanjšanje pobranih prihodkov, kar je bila posledica epidemije covida-19 ter sprejetih interventnih ukrepov za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic, se je v letu 2021 trend obrnil in pobrani prihodki so občutno presegli tudi prihodke iz predkoronskega leta 2019, poroča FURS.

Kako so vladni ukrepi zaradi epidemije učinkovali na pobrane prihodke v letu 2021?

Kot ugotavlja FURS, je bila zaradi odobritve plačilnih ugodnosti po Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju in Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 zapadlost in s tem poplačilo terjatev iz naslova davkov in prispevkov iz leta 2020 prestavljena v leto 2021. V obdobju veljavnosti obeh ukrepov je bilo odobrenih skupaj za 472,2 milijona evrov odlogov in obročnih plačil. V letu 2021 je bilo plačanih za 192,4 milijona evrov odobrenih odlogov in obrokov.

Prav tako je bilo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov do 31. 3. 2022 neposredno odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost v skupnem znesku 27,1 milijona evrov, ki so zapadli v plačilo aprila, maja in junija 2020. "Zavezanci te obveznosti poravnavajo tudi pred rokom zapadlosti," so opazili na FURS-u. V letu 2021 so poravnali za 2,4 milijonov evrov teh obveznosti.

Pogoji, ki so v interventni zakonodaji določeni za pridobitev posameznih pravic zavezancev (poravnane dajatve in predloženi obračuni za predhodno obdobje), pripomorejo k pravočasnem plačevanju obveznosti, še ugotavlja FURS.

Po besedah FURS-a je bila zaradi odobritve plačilnih ugodnosti po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 zapadlost davkov in prispevkov prestavljena v obdobje po letu 2021.

Negativne posledice so tudi omejitve v postopkih davčne izvršbe, ki so se v skladu z zakonom lahko začele le v nujnih zadevah. Kot še navaja FURS, je posledice neizvajanja ukrepov izterjave po ponovni vzpostavitvi težko povsem nadoknaditi.

Opažajo še zmanjšanje oziroma prepoved opravljanja gospodarske dejavnosti pri zavezancih, kar se je odrazilo v manjših zneskih na davčnih obračunih.

Izpostavljajo pa še naslednje ukrepe, ki so vplivali na pobrane prihodke:

- Dveh obrokov akontacije davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej), ki sta dospela v plačilo aprila in maja 2020, zavezancem v letu 2020 ni bilo potrebno obračunati niti plačati. Izid letnega obračuna za leto 2020 se je v letu 2021 odrazil v večjih doplačilih ali manjših vračilih, ki so bili posledica poslovanja v letu 2020.

- Zaradi ukrepa oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za zavezance v času spomladanske epidemije v 2020 na način, da so se prispevki javnofinančnim blagajnam v skupnem znesku 607,6 milijona evrov poravnali neposredno iz državnega proračuna mimo FURS-a, so bili pobrani prihodki FURS-a od aprila do junija 2020 nižji, kar vpliva na primerjavo pobranih prihodkov z letom 2021.

Pobranih tudi občutno več prispevkov za socialno varnost

"Primerjalno gledano so v letu 2021 vse blagajne javnega financiranja, in sicer proračun države, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in proračuni občin prejele več sredstev kot v letu 2020. Prav tako so bili prihodki višji pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev," nadaljuje FURS.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so v primerjavi z letom 2020 narasli za 1,2 milijarde evrov oziroma 18,5 odstotka in so v skupnem znesku znašali 7,9 milijarde evrov. Če bi znesku pobranih prispevkov za socialno varnost v letu 2020 prišteli tudi sredstva vplačana mimo FURS-a zaradi ukrepa oprostitve plačila prispevkov, bi znesek prispevkov v letu 2020 znašal 7,3 milijarde evrov. Realizacija v letu 2021 bi bila tako za 628,7 milijona evrov oziroma 8,6 odstotka višja od realizacije v letu 2020.

Za 21,6 odstotka več pobranih davkov na dohodek in dobiček

Pobrani davki na dohodek in dobiček so v letu 2021 znašali skoraj štiri milijarde evrov in so v primerjavi z letom 2020 zrasli za 707,1 milijona evrov oziroma 21,6 odstotka.

Porast za 16,2 odstotka so zaznali tudi na domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 19,8 odstotka oziroma 698 milijonov evrov. V letu 2021 je bilo pobranega za 4,2 milijarde evrov davka na dodano vrednost. Trošarine so bile realizirane v višini skoraj 1,5 milijarde evrov, kar je 155,4 milijona evrov oziroma 11,8 odstotka več kot leto prej.