Furs naj bi komisiji posredoval davčne podatke podjetja Pristop

Poslanci naj bi že oktobra od finančne uprave zahtevali vpogled v davčne podatke podjetja, a le vpogled, kot zagotavlja nekdanja predsednica, v prostorih Fursa. "In potem se je zagnalo kolesje, da so nam iz Fursa poslali vse v zvezi s točno določenim podjetjem, mislim, da za obdobje 15 let, če se ne motim, od leta 2008 naprej. Obsežnejše gradivo s strani Fursa kot odrejena sama preiskava," je povedala Mojca Šetinc Pašek.

Po naših informacijah naj bi Furs poslal tudi podatke povezanih podjetij in osebne račune lastnika podjetja, njegove soproge in celo ožjih družinskih članov. Da so v hram demokracije poslali podatke 19 zavezancev in sedmih fizičnih oseb, osebne podatke pa zakrili, so danes potrdili tudi na Fursu.

"Točno to, kar je komisija zahtevala, torej specifično določeno dokumentacijo, nobene druge," pravi Tamara Vonta. A ob tem ko poslanki, nekdanja in aktualna predsednica komisije, v besednem ping-pongu očitno zadevo razumeta povsem drugače, pa zanimivo spoznanje. Ne ena ne druga, kot danes pojasnjujeta, doslej dokumentacije, o kateri govorita in razpravljata, sploh še nista videli.

"Seveda jaz te dokumentacije nisem vidla, morem pa ob tem povedati, da je zanimivo, kdo je imel vpoglede v to gradivo. Ker ga ni imela tudi prejšnja predsednica komisije. Kako pa ona ve," se sprašuje Vonta.