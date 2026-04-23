Fursova dražba: od betonarne, masažnih miz in sobnih koles, do plašča

Finančna uprava RS (Furs) bo v prihodnjih tednih na dražbah (spletnih, z zbiranjem ponudb in javnih dražbah) prodajala zasežene in druge predmete.

Za sodelovanje se je treba registrirati na posebnem Fursovem portalu, kjer so tudi opisane in ocenjene vse premičnine, ki so naprodaj. Nekatere prodajne 'artikle' si je moč ogledati tudi v živo, a po obvezni predhodni telefonski najavi.

Večina predmetov, ki so brez garancije, se prodaja kot celota, po načelu videno – kupljeno. Kot je navedeno na spletni strani, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna, od dosežene prodajne cene se obračuna DDV. Na spletni javni dražbi lahko sodeluje le tisti, ki se najpozneje tri delovne dni pred dražbo prijavi kot zainteresirani kupec ter pod pogojem plačila varščine, to plača. Vplačana varščina bo kupcu nato všteta v kupnino.

In kaj vse ponujajo?

Poleg vrste avtomobilov (izklicne cene so med 100 in 14.000 evri), koles (od 10 do 250 evrov) in pnevmatik (od 140 do 3000 evrov), se je na dražbi na primer znašla betonarna. Kot navaja Furs, gre za betonarno MEKA / C90 z mešalnikom kapacitete 2,25 m, izdelano v letu 2022. Betonarna je v razstavljenem stanju, zraven pa dobite še tri 100-tonske silose za cement – po izklicni ceni 113.000 evrov (brez DDV).