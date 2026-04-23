Slovenija

Fursova dražba: od betonarne, masažnih miz in sobnih koles, do plašča

Ljubljana, 23. 04. 2026 15.56 pred 13 minutami 2 min branja 1

Ti.Š.
Masažna miza

Finančna uprava RS konec aprila in v mesecu maju pripravlja več dražb – preko spleta, s klasično prodajo in zbiranjem ponudb. Na prodaj bo marsikaj: od avtomobilov, koles in pnevmatik, pa vse do nekoliko bolj navsakdanjih 'potrebščin'. Med prodajnim 'asortimanom' so se tako znašle na primer masažne mize, fitnes in fotografska oprema, pokrovi za jaške in cisterne za vodo, pa morska sol za posipavanje cest, ženski plašč in tudi betonarna.

Finančna uprava RS (Furs) bo v prihodnjih tednih na dražbah (spletnih, z zbiranjem ponudb in javnih dražbah) prodajala zasežene in druge predmete. 

Za sodelovanje se je treba registrirati na posebnem Fursovem portalu, kjer so tudi opisane in ocenjene vse premičnine, ki so naprodaj. Nekatere prodajne 'artikle' si je moč ogledati tudi v živo, a po obvezni predhodni telefonski najavi.

Večina predmetov, ki so brez garancije, se prodaja kot celota, po načelu videno – kupljeno. Kot je navedeno na spletni strani, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna, od dosežene prodajne cene se obračuna DDV. Na spletni javni dražbi lahko sodeluje le tisti, ki se najpozneje tri delovne dni pred dražbo prijavi kot zainteresirani kupec ter pod pogojem plačila varščine, to plača. Vplačana varščina bo kupcu nato všteta v kupnino.

In kaj vse ponujajo?

Poleg vrste avtomobilov (izklicne cene so med 100 in 14.000 evri), koles (od 10 do 250 evrov) in pnevmatik (od 140 do 3000 evrov), se je na dražbi na primer znašla betonarna. Kot navaja Furs, gre za betonarno MEKA / C90 z mešalnikom kapacitete 2,25 m, izdelano v letu 2022. Betonarna je v razstavljenem stanju, zraven pa dobite še tri 100-tonske silose za cement – po izklicni ceni 113.000 evrov (brez DDV).

Betonarna
Betonarna
FOTO: Furs

Najdražja premičnina, ki jo Furs prodaja, je sicer rabljena vrtalna naprava – zanjo želijo najmanj 160 tisočakov.

Rabljena vrtalna naprava CASAGRANDE/ C6T XP-2, leto izdelave 2022.
Rabljena vrtalna naprava CASAGRANDE/ C6T XP-2, leto izdelave 2022.
FOTO: Furs

V kompletu prodajajo tudi hidravlična olja, olje za zobnike, olje za menjalnike, motorna olja, mast in emulzijo, različnih proizvajalcev, embalaže in količin – po izklicni ceni 14.110 evrov (brez DDV). Pa denimo 11 let star rabljen teleskopski viličar, za katerega želijo 25.000 evrov.

Kupite lahko tudi betonske in PVC drenažne cevi, tovornjak in lesene tramove. Pa 16 kompletov litoželeznih kanalskih pokrovov in okvirjev, rabljen ladijski kontejner ali 8000-litrski plastično cisterno za vodo.

Na voljo je tudi fitnes oprema – za dobro ohranjeno napravo Power Plate želijo 3000 evrov, za sobno kolo Spinning 500 evrov.

Fitnes naprava Power Plate
Fitnes naprava Power Plate
FOTO: Furs

Za 2070 evrov je ponujajo komplet fotografske opreme – fotoaparat Canon EOS 5D, Mark II, dva objektiva in baterijo za Canon.

Fotografska oprema
Fotografska oprema
FOTO: Furs

Tukaj sta še dve masažni mizi, za kateri pravijo, da sta "odlično ohranjeni" – cena posamezne je 500 evrov.

Masažna miza
Masažna miza
FOTO: Furs

Najmanj 300 evrov Furs želi za ženski volnen plašč, sredne dolžine, velikosti 44, čokoladne barve. Kot pravijo, je "predmet prodaje višjega cenovnega razreda, uveljavljenega, modnega proizvajalca. Je nov, nerabljen".

Ženski plašč
Ženski plašč
FOTO: Furs

Prodajajo pa tudi morsko sol za posipavanje cest – 864 vreč s po 25 kilogrami (skupaj 21.600 kg), zloženo na 18 paletah.

Furs dražba predmeti premičnine

Odpoklic instant rezancev z okusom piščanca

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

CyberWorm00000
23. 04. 2026 16.10
glawno da je don zoki 10% imun na furs pa durs : )))
