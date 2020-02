FutuNatura, vaša pot do zdravja in dobrega počutja

Vodilno slovensko podjetje s prehranskimi dopolnili, ki že 7 let skrbi za vaše zdravje, spreminja ime. Od 1.3. v prenovljeni podobi: FutuNatura ponuja še več.

Preprosta ideja: ljudem približati naravo in zdravje je bila povod za ustanovitev podjetja. Z zagotovostjo trdimo, da jim je to uspelo. 7 let po ustanovitvi je Bioforma vodilna spletna trgovina za zdravo in aktivno življenje.

Izdelki blagovne znamke FutuNatura FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Naravna pot do zdravja in dobrega počutja V podjetju poudarjajo, da se precej razlikujejo od lekarne: sami niso osredotočeni na kurativo, temveč dajejo poudarek na preventivo. Bolje preprečiti, kot zdraviti. S tako širokim spektrom naravnih prehranskih dopolnil je to vsekakor mogoče. V bogati ponudbi je moč poiskati naravno rešitev za čisto vsako tegobo. Vitamini, minerali, aminokisline, medicinske gobe, olja in vlaknine, ki jim pravijo »čudežna darila narave«, predstavljajo le del ponudbe, v kateri so na voljo tudi izdelki za športnike, kozmetični izdelki in medicinski pripomočki. Skratka vse, kar potrebuje sodobni človek za kakovostno življenje. Brezplačno svetovanje je le še pika na i ponudbi izdelkov po najboljših cenah na domačem trgu. Za vas smo povprašali, po katerih izdelkih so najbolj prepoznavni. Na seznamu so se znašli: •CBD kapljice in paste, •koencim Q10, •ginko biloba, •omega-3 maščobne kisline, •5-HTP, •probiotiki. Izpostavili so tudi odlično razmerje med kakovostjo in ceno ter dejstvo, da nudijo enega največjih asortimentov izdelkov za zdravje v Sloveniji. »Vse več ljudi se obrača na nas, zato smo izredno veseli, ko najdemo prave rešitve in jim pomagamo odpraviti težave, s katerimi se srečujejo. Ponosni smo, da vam lahko ponudimo izdelke najvišje kakovosti«,poudarja Miha Bende, direktor podjetja.

Probiotiki in origanovo olje, ki sta prodajni hit v zimskih mesecih. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Čaka vas 20% popust Ob spremembi imena vam v podjetju do konca februarja podarjajo kodoFUTU20 za dodatni 20% popust na vse izdelke blagovne znamke FutuNatura .

Futunatura FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Govorili smo z glavno strokovno sodelavko Petro, ki nam je povedala, da se za vsakega kupca potrudijo po najboljših močeh. Pri svojem delu se vedno drži načela “Za vsako bolezen rožca raste.” Podjetje žanje velik mednarodni uspeh K širjenju na tuje trge jih je vodila želja po rasti in razvoju. Kmalu po ustanovitvi podjetja so pričeli uspešno poslovati na avstrijskem in nemškem trgu. Nedolgo zatem so poslovanje razširili na hrvaški in italijanski trg, velik korak naprej pa načrtujejo v letošnjem letu, ko bodo pričeli poslovati tudi na madžarskem trgu. Danes niso prepoznavni le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Prepričani so, da se bo njihova mednarodna prepoznavnost v prihodnosti še povečala. Direktorja podjetja smo povprašali, zakaj bi se pri toliko različnih ponudnikih na trgu kupec odločil prav za njih: »Zadovoljstvo uporabnika je vedno na prvem mestu. Biti član Bioforme (kmalu FutuNatura) pomeni več, kot le nakupovanje kakovostnih prehranskih dopolnil po ugodnih cenah. Pri nas z gotovostjo veste, kaj držite v rokah, hkrati pa lahko skupaj z nami uživate v zdravem življenjskem slogu. Spremljamo potrebe vašega življenjskega sloga in vam nudimo priložnost za kakovostno življenje.« Ambicioznost je vodila do razvoja lastne blagovne znamke Pod lastno blagovno znamko FutuNatura modernemu človeku ponujajo več – kakovostne izdelke, ki so drugod težko dostopni in priložnost zaživeti v sožitju z naravo. Izdelki vsebujejo le sestavine najvišje kakovosti, odlikuje pa jih tudi najboljša cena na trgu. Povprašali smo, kako sta med seboj povezana ime blagovne znamke in preimenovanje, ki ga napovedujejo za 1.3.: »S spremembo imena bomo postali enotni in vam hkrati zagotovili najširšo ponudbo prehranskih dopolnil po najboljših cenah. Postali bomo še boljši, močnejši in razvojno naravnani.”, pravijo v podjetju.

Zadovoljni kupci, ki jih je že več kot 100.000. FOTO: PR/Arhiv ponudnika