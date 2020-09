Futura DDB je postala oglaševalska agencija leta 2020

»V zadnjem obdobju smo se ukvarjali predvsem s svojimi naročniki in sami s seboj ter bistveno manj s prijavami na kreativne festivale. Nagrada agencija leta je zato prijetno presenečenje, a s tem seveda nič manj dobrodošla. Prišla je ravno ob pravem času. Po prenovi internih procesov in popolni integraciji storitev nanjo gledamo kot na dodatno potrditev, da smo pripravljeni na izzive današnjega časa. Futura,agencija leta, pa seveda nismo storitve in procesi, ampak predvsem ljudje. Mislim, da smo agencija z najnižjo fluktuacijo zaposlenih in agencija z najdlje trajajočimi partnerstvi s posameznimi naročniki. »Quick-fixi« nikoli niso bili naša taktika, projekte smo vedno snovali z mislimi na čim večjo in dolgoročno korist naročnika. Prisegamo na pristne in dolgotrajne odnose tako z zaposlenimi kot naročniki. Verjamemo v neprestano učenje in rast, saj lahko le z znanjem in taktikami, ki so korak pred konkurenco, delamo najboljše projekte za svoje naročnike. V tem turbulentnem letu 2020 se je ponovno izkazalo, da smo futuristi predana, povezana, solidarna ekipa, ki za skupne cilje zna stopiti skupaj in se hitro ter prožno prilagoditi vsaki situaciji. Nagrado zato posvečam vsem zaposlenim,« je največjo nagrado SOF-a komentirala Mija Gačnik Krpič, direktorica Future DDB.

Najuspešnejši projekt leta 2019, Mlečne knjige, ki ga Futura DDB ustvarja za Spar Slovenija, je prejel še pet zlatih nagrad v kategorijah spletne in mobilne komunikacije, komunikacije na družbenih omrežjih, integrirano komuniciranje, aktivacija, doseg in inovativnost. Inovativna in družbenokoristna akcija se je začel na družbenih omrežjih, kjer je priljubljen slovenski pisatelj Boštjan Gorenc Pižama pozval sledilce Facebook strani Spar Slovenija, da mu pomagajo pri pisanju dveh pravljic. Pravljici pa nista ostali le na spletu, ampak so ju v Spar Slovenija natisnili na embalažo svojega trajnega mleka. Kupci so ob nakupu napitka, ki je zelo pogosto sestavni del otroških večerij, dobili še pravljico. Akcijo so nadgradili še z donacijo slovenskim šolskim knjižnicam, ki bo osnovnošolcem zunaj urbanih središč Slovenije pomagala, da posežejo po sveži literaturi. Mlečne knjige so bile opažene tudi v tujini, ravno v teh dneh so na največjem oglaševalskem dogodku v Aziji Adstars, prejele kristalno nagrado.